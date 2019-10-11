İcra Borcu Maaştan Ne Kadar Kesilir

Maaşa haciz konulması İcra İflas Kanuna göre dörtte bir olarak belirlenmiştir. Bu oranın üzerinde yapılan hacizler hukuka aykırıdır ve her zaman itiraz edilebilir. Özellikle bankaların kredi verme işleminde, kişilerin imzaladıkları şartlarda maaşın tamamın haciz konulması gibi durumlarla sık karşılaşılmaktadır. Ancak böyle bir uygulamaya imza atışmış olsa da, kişinin maaşının dörtte birinden fazlası haczedilemez. Bunun sebebi ücretin ayrıcalıklı hak olmasıdır. Aynı zamanda kişinin ödediği nafaka borcu varsa dörtte birli hesaplama bu borca göre de düzenlenmektedir.

Maaşa İcra Takibi Başlatma

Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklının icra takibi kanalıyla alacağını tahsil etmesi mümkündür. Bu işlem için icra takibi başlatılması gerekmektedir. İcra takibinin başlatılması icra müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. İcra takibinin başlamasıyla birlikte borçluya ödeme emri gönderilir. Ödeme emrine itiraz için borçlunun 7 günlük kanuni süre hakkı bulunmaktadır. Eğer bu süre içerisinde ödeme emrine itiraz edilmezse icra takibi kesinleşir ve haciz işlemleri başlar. Maaş için uygulanacak haciz de bu kapsamdadır. Alacağın tahsil edilememesi üzerine borçlunun malvarlığına haciz konulmaktadır.

İşverenin Maaşa Haciz Uygulaması Nasıl Olur?

Maaşa haciz konulması hem çalışan kişiler de hem de emekli kişiler için mümkündür. Emekli maaşına konulan haczin yanı sıra, çalışan bir kişinin maaşına haciz konulduğu takdirde işveren de devreye girecektir. Bu işlem için işverenin maaşı haciz oranında eksik yatırması gerekmektedir. Maaşa haciz uygulanması kararı kesinleşirse, icra müdürlüğü işverenin maaşı yatırırken belirlenen haciz oranında müdürlüğe gönderim yapmasını talep edecektir.

Maaşta Haciz Oranı Nedir?

İcra İflas Kanunu uyarınca maaşa ne kadar haciz konulabileceği belirtilmiştir. Bu oran kanuni sınırlarla gösterilmiştir. Maaşın dörtte birinden fazla haciz konulamaz. Bu uygulamanın sebebi, borçluya hayatını idama ettirecek paranın kalması içindir. Maaşa getirilen haciz için farklı belirlemeler getirilmesi de mümkündür. Bunun için borçlunun rızası gerekmektedir. Borçlu bazen borcunun daha kısa sürede bitmesi için maaşa daha fazla haciz konulmasını isteyebilir. Ancak borçlunun rızası dışında belirlenen haciz oranları usulsüzdür. Bu durum için her zaman kanun yolu açıktır.

Emekli İkramiyesinde Haciz Olur Mu?

Haciz konulurken dörtte birlik sınır belirlemek maaş için geçerlidir. Bu sınırın geçilmesi mümkün değildir. İşçinin rızası bulunuyorsa daha fazla oranlar belirlenebilir. Ancak bunun dışında dörtte birden fazla haciz oranı belirlenemez. Emekli ikramiyesine hacizde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Maaş İş Kanunu kapsamında ücret olarak nitelendirilmektedir.

Ücret İş Kanununda ayrıcalıklı alacaklar arasında yer almaktadır. Ücretin üzerine konulacak hacizlerde sınırlamalar getirilmiştir. Ancak ikramiyelerde durum böyle değildir. Tazminatlar ve ikramiyelerde tamamına haciz koymak dahi mümkündür. Bu paraların üzerine konulacak hacizlerde herhangi bir sınırlama getirilmediği için, borçlunun haciz üzerine başvurabileceği hukuki bir yol da bulunmamaktadır. Emekli ikramiyesinin haczedilmesinin sebebi, borcun en kısa sürede ödenmesine imkan bulunmasıdır.