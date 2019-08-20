İcralık Olanlar Kredi Çekebilir Mi? İşte İcralıklara Kredi Veren Bankalar?

İcralık olanlara kredi veren yerler arasında bankalar ve faktoringler oldukça önemli bir yere sahiptir. Geçmiş dönemlere ait kredi ve kredi kartı borcu nedeiyle icra takibine giren kişilerin bu kurumlardan kredi talebinde bulunması oldukça zordur. Özellikle kredi notu ödeme performansından dolayı düşmüş ve bankaların kara listesine düşmüş kişilerin kredi talepleri büyük bir olasılıkla reddedilecektir. İcralık olanlara kredi veren bankalar genellikle bu kredilerini; ‘’borç yapılandırma kredisi’’ veya ‘’borç transfer kredisi’’ başlığı altında sunulmaktadır.

Bankalardan icralık olan kişilerin kredi çekmek için ayrıca kefil, ipotek, teminat vb. güvenceleri de bankalara sunması gerekmektedir. Bu sayede kişilerin kredi çekme olasılıkları bir kat daha arttırılmış olur. Ancak bankalardan kredi alabilmek için kredi notunuzun her koşulda yeterli seviyelerde olması gerekmektedir.

İcralık Olanlara Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

İcralık olanlara kredi veren bankalar genellikle bu hizmetlerini farklı kredi kampanyaları ile müşterilerine sunmaktadır. İcra takibinde olan kişilerin kredi almaları normal şartlar altında mümkün değildir. Ancak piyasa koşullarına göre eğer bankalar borç yapılandırma hizmetine gitmişlerse bu kişilerin sadece kredi ve kredi kartı borcundan dolayı düştükleri icralar için kredi verilebilir. İcralıklara kredi veren bankalar arasında;

TEB

Garanti Bankası

Vakıfbank

ING Bank

Ziraat Bankası

Başta olmak üzere birçok kamu ve özel banka yer almaktadır. Bankaların güncel kampanyalarını takip ederek bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

İcralık Olanlar Nasıl Kredi Çekebilirler?

Avukatlık olanlara kredi veren bankalara kredi talebinin iletilmesiyle süreç başlatılmaktadır. Farklı bir banka üzerinde bulunan kredi veya kredi kartı borçları yeniden yapılandırılarak kredi talebinde bulunduğunuz bankaya aktarılması koşuluyla onaylanabilmektedir.

İcralık kişilerin kredi çekmeleri için bankaya ipotek ve kefil belirtmeleri genellikle yeterli olmaktadır. Avukatlık duruma düşen kişilerin kredi çekmeleri diğer durumlara göre daha zorlu bir sürece sahip olacaktır. 100 bin TL’ye kadar olan borçlar genellikle tüm bankalar tarafından yeniden yapılandırılmakta ve vatandaşlara kredi verilmektedir.

TEB İcralık Olanlara Kredi Kampanyası Özellikleri

TEB borç transfer kredisi kapsamında borcunu bankaya aktaran kişiler için kredi desteği sunulmaktadır. Türkiye Ekonomi Bankası bünyesinde borçlarını kapatmak için kredi talebinde bulunacak kişiler için;

%1,49 faiz oranı

60 ay vade seçenekleri

10 bin TL kredi için 273,11 TL aylık taksit tutarı

Uygulanmaktadır. Oldukça avantajlı olan bu kredi türü sayesinde TEB borç transfer kredilerini kullanabilirsiniz. İcralık olanlara kredi veren bankaların yanı sıra borç transferi uygulaması da en az bu hizmet kadar önemlidir.

Garanti Bankası İcralıklara Krediler

Garanti Bankası icralık olanlara kredi kampanyası kapsamında müşterinin profilne göre farklı kredi seçenekleri sunulmaktadır. Buna göre Garanti BBVA üzerinden kredi talebinde bulunacak kişilerin banka şubelerinden bizzat kredi kampanyaları ve detayları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Uygun faiz oranalrı ve geri ödeme koşulları sayesinde Garanti BBVA genellikle icralık olan kişiler tarafından en çok tercih edilen bankalar arasında yer almaktadır.

Borç Yapılandırma Kredileri İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Borç yapılandırma kredisi başvurusu için icralık olan kişilerden istenen belgeler farklılık gösterebilmektedir. Özellikle bankaların dışınıda borcu bulunan ve kredi notu düşük, kara listede yer alan kişilerin hiçbir şekilde kredilerden yararlanması mümkün değildir. Borç trasnferi kredisi için istenen belgler;

Nüfus cüzdanı/ehlliyet forokopisi

Gelir durumunu gösterir belge

Gerekli görülürse teminat/ipotek/kefil

Başvuru formu vb.

İstenmektedir. İcralık olanlara kredi veren bankalardan bu kredileri talep edebilirsiniz.