İEF 88. kez kapılarını açtı

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güçlü bir sosyal devlet inşa etmemiz gerekiyor. Aç ve açıkta kimsenin kalmadığı, kişi başına gelirin yüksek olduğu bir Türkiye, en büyük hayalimiz budur." dedi.

88. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın Kültürpark'taki Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, dünyanın en güzel coğrafyasında yaşadıklarını belirtti.

Huzur içinde, birlikte yaşamak istediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, farklı görüşler olabileceğini, hepsine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, bir arada huzurla yaşamak istediklerini ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal savaş meydanlarından Cumhuriyeti kurma sürecine geldiğinde ekonomi, enflasyon, kur nedir bilmiyordu. Ülke perişan vaziyetteydi. Sıtma gibi hastalıklardan binlerce kişi hayatını kaybediyordu. 'Nasıl kalkındıracağız' diye düşündüler ve İzmir İktisat Kongresi'ni topladılar. Çünkü Mustafa Kemal şunu söylüyordu; savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılamazsa bağımsızlığımızı koruyamazsınız." diye konuştu.

Osmanlı'nın sanayi devrimini kaçırdığını, ardından sanayi devrimini yakalayan bir sürecin içine doğru girildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, bunu Kurtuluş Savaşı'nı yapan kahramanların yaptığını anlattı.

-"Birbirimiz daha rahat dinleyebilmeliyiz"

Kılıçdaroğlu, hep beraber Türkiye'yi bir yerlere ulaştırmak gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bunun hedefini de aslında Gazi Mustafa Kemal söyledi, 'çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak'. Hepimizin ortak amacı budur. Bu bağlamda hepimize düşen görevler var. Az önce burada modernize edilen halk oyunlarımızı izledik. Türkiye'nin her bölgesinden oyunlar... Büyükle keyifle izledik. Ama düşüncelerimizi de aynı keyifle dillendirmek zorundayız. Düşüncelerimizi aktarırken bir yerlerden çekinmemek durumundayız. Huzur içinde aktarılmalı. Birbirimiz daha rahat dinleyebilmeliyiz. Bunu yapacağız, yapmak zorundayız, beraber yapacağız. Genç Türkiye Cumhuriyeti, kaçırılan sanayi devrimini yakalamak için 1925'te Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attı. 9 yıl sonra 1934'te Kayseri'de üretilen uçak Ankara'ya iner. İkinci fabrikamız Eskişehir uçak fabrikası kapanıncaya kadar 100'den fazla uçak ihraç eder. Bizim müzemizde Türkiye'de üretilen uçak yok ama Danimarka'daki müzede Türkiye'de üretilen ve ihraç edilen uçağımız var, ama bizim haberimiz yok. İzmir İktisat Kongresi'nin temel unsurlarından biri de Kırıkkale'de entegre bir savunma sanayini kurulmasıydı."

21. yüzyılda her alanda üretmek gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Nasıl bir stratejiyle? Önce güzel bir demokrasiyle. Demokrasi, adalet, hukuk, hukukun üstünlüğü, bunları çağdaş ülkelerin standartlarında ülkemize getirmek zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu üretmenin yetmediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Güçlü bir sosyal devlet inşa etmemiz gerekiyor. Aç ve açıkta kimsenin kalmadığı, kişi başına gelirin yüksek olduğu bir Türkiye, en büyük hayalimiz budur. Bütün bu çalışmaları, devrimleri sürdürülebilir kılmak. Dünya sürekli gelişiyor, Türkiye bütün bu gelişmeleri yakalamak, yeni buluşlarla dünya kültürüne katkıda bulunmak zorundadır. Yapabilir miyiz, elbette yapabiliriz. 1925'lerde uçak yapabiliyorsak 1940'larda uçak ihraç ediyorsak bugün bunu yapabilecek birikim ve kapasite var. Bu birikim ve kapasite sürekli artmak zorundadır."

Kılıçdaroğlu, İzmir fuarı ilk kurulduğunda yerli malların sergilendiği bir fuar olduğunu, sonra bu fuara sanayi ürünlerinin de gelmeye başladığını, daha sonra dünyaya açıldığını sözlerine ekledi.

- Diğer konuşmacılar

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Yardımcısı Li Chenggang, İzmir'deki fuara katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 3 kıtanın birleştiği noktada yer alan Türkiye'nin dünya ticaretinde önemli bir köprü olduğunu, İzmir'in kadim İpek Yolu'nun deniz ve kara güzergahının kavşak noktasında yer aldığını kaydetti.

İzmir Enternasyonel Fuarı'nın Türkiye'nin dünyaya açılmasında ve dünya ile güçlü ilişkiler geliştirmesinde önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Li, ülkesinin öteden bu yana İzmir Enternasyonel Fuarı'nın önemli katılımcısı olduğunu, bu yılda "partner ülke" olarak güçlü bir heyetle İzmir'e geldiklerini aktardı.

Hindistan Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Vanaja Thekkat da Türkiye ile Hindistan'ın tarihten bu yana güçlü ekonomik ilişkileri olduğunu, tarihten gelen bu güçlü ilişkileri 88. İzmir Enternasyonel Fuarı ile daha ileriye taşımak istediklerini söyledi.

Ülkesindeki yatırım potansiyellerine değinen ve yabancı yatırımlara sağlanan avantajları anlatan Thekkat, fuara katılan Hint şirketler ile Türk şirketlerinin yapacağı iş birliğinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendireceğini ifade etti.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise İEF'nin İzmir'in sosyo ekonomik gelişmişliğinin temel dinamiklerinden biri olduğunu, kentle özdeşleştiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da İEF'de "onur konuğu" il olarak bulunmanın gurur kaynağı olduğunu belirterek, küresel rekabet gücünün artırılmasında küresel düzeydeki bu buluşmaların önemine dikkati çekti.

Kahramanmaraş'ın EXPO 2023'e aday olduğuna değinen Özkan, bu fuarın Kahramanmaraş'ın bilinirliğini, marka değerini artıracak tanıtım seferberliğinin başlangıcı olacağını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de fikri temelleri 1923'teki İktisat Kongresi'nde atılan fuarın yaşamaya devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin aydan gelen bir taşı burada gördüğünü, 1940'da milli piyangonun ilk kez burada çekildiğini, polyester kumaş ve kot pantolonun burada tanındığını, yürüyen merdivenle fuarda tanışıldığını ifade etti.

88 yıldır Türkiye'nin dünyaya İEF'den açılan pencereden baktığını, dünyanın da Türkiye'yi bu pencereden gördüğünü kaydeden Soyer, İzmir'in batının doğuya temas ettiği, doğunun da batıyı gördüğü ilk pencere olduğunu söyledi.

Açılışta Çin Halk Cumhuriyeti sirk ekibi ile Anadolu Ateşi dans topluluğu gösteri sundu.

Konuşmaların ardından partner ülke Çin Halk Cumhuriyeti, odak ülke Hindistan ve onur konuğu iller İstanbul ve Kahramanmaraş'ın temsilcilerine plaket verildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Hindistan, Çin'in stantları gezdi.

- İEF

88'inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı 6-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sanatsal ve kültürel etkinliklerin yer alacağı fuar, katılımcı ülke ve iller arasında ticari zemin sağlayacak. Fuara 39 ülkeden 180 civarında firma katılım gösteriyor.



