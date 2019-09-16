"İhracatın Yıldızları"na Afyonkarahisar'da ödül yağacak!

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Dünyaca ünlü Afyon beyazını dünyanın dört bir tarafına ihraç eden, doğal taşın başkenti konumundaki, Afyonkarahisar'da, ekmeğini taştan çıkaran doğal taş ihracatçılarını ödüllendirmek için "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenliyor.

17 Eylül 2019 Salı akşamı Afyonkarahisar Akrones Oteli'nden düzenlenecek olan ödül töreninde 2018 yılında 500 bin dolar ve üzeri ihracat yapma başarısı göstererek Türkiye'ye 150 milyon dolar döviz kazandıran 66 firma ödülün sahibi olacak.

Doğal taş sektöründe Afyonkarahisar'ın en önemli merkezlerden biri konumunda olduğuna işaret eden Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Afyon'un 2018 yılında 342 milyon dolarlık ihracat yaptığını, Madencilik sektörünün ise; 185 milyon dolarlık ihracatla Afyon'un toplam ihracatının yüzde 54'lük dilimini tek başına gerçekleştirdiğini, ödül alacak firmaların ise; Madencilik sektörünün ihracatının yüzde 81'ini, Afyon'un ihracatının ise; yüzde 44'ünü yaptığını kaydetti.

İNADINA ÜRETİM İNADINA İHRACAT

Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak görev sahalarına giren Muğla, İzmir, Manisa, Denizli, Antalya, Isparta ve Burdur'da "İhracatın Yıldızları Ödül Törenleri" yaptıkları bilgisini veren Kaya, "Ekmeğini taştan çıkaran ihracatçılarımızı ödüllendirmeye Afyonkarahisarlı ihracatçılarımızla devam ediyoruz. Ekonomimizin daraldığı bir ortamda "İnadına üretim, inadına ihracat" mottosuyla hareket eden ve ülkemize daha fazla döviz kazandırmak için çabalayan ihracatçılarımızı motive etmek için diğer illerimizde de sırasıyla ödül törenleri gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar'da "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" yanında ihracatçılara Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Ferhat Fırat, tarafından Türk Eximbank'ın ihracatçılara sunduğu kredi ve sigorta fırsatları ile ilgili bilgilendirici bir sunum yapılacağı bilgisini veren EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, İş Stratejisti ve Danışmanı Özgür Baykut'un ise; “Aile İşletmelerinde Yaşanan Deneyimler, Riskler, Önlemler” konulu bir seminer vereceğini sözlerine ekledi.