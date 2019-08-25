ING Bank E-Turuncu Hesap %18,50 Hoş Geldin Faizi! ING E-Turuncu Hesap Sahibi Nasıl Olunur?

ING ekstra turuncu hesap müşterilerine özel güncel hoş geldin faiz kampanyası farklı avantajlarla sunulmaktadır. Şubesiz dijital turuncu hesap uygulaması sayesinde birçok bankacılık işlemi hesap üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Hem birikimlerinizi değerlendirebilir hem de vadeli hesap ile tüm bankacılık işlemelerinizi saniyeler içinde gerçekleştirebilirsiniz.

E - Turuncu hesap uygulamasından yararlanan kişiler; internet bankacılığı, ATM, mobil bankacılık veya çağrı merkezlerinden tüm işlemlerini gerçekleştirebilirler. Hesap açma işlemleri dahil olmak üzere daha birçok farklı bankacılık hizmetinden dijital bankacılık hizmetleri kapsamında ING Bank üzerinden kullanabilirsiniz. ING Bank turuncu hesap hoş geldin faizi seçeneğinin yanı sıra, Turuncu Ekstra hesabına sahip kişiler için %2 ek faiz uygulanmaktadır.

ING Bank E-Turuncu Hesap Fırsatları Nelerdir?

ING Bank Turuncu faiz oranları ve avantajlı hizmet seçenekleri birçok farklı fırsat sunmaktadır. ING Bank e – Turuncu hesap tarafından sunulan fırsatlar;

Şubesiz hızlı hesap işlemleri

Alt limit sınırlaması olmadan maaş üzerinden günlük kazanç

İşletim ücreti, EFT, havale ücreti alınmaz

Vade bozulmadan hesap işlemleri yapılabilir

1 yıl boyunca hoş geldin faizi uygulanır

Farklı para cinsinden hesap açılabilir

Daha önce turuncu hesap uygulamasından yararlanmayan kişilere 12 ay boyunca hoş geldin faizi uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra ekstra turuncu hesaba sahip kişiler için ek faiz fırsatı da sunulmaktadır.

ING Bank Turuncu Hesap Ek Hoş Geldin Faizi Nedir?

ING Bank hoş geldin faizi

kampanyası kapsamında ilk defa ING Bank turuncu hesap açtıran kişilere %18,50 faiz oranları uygulanmaktadır. Birikimlerini kazandıran hesaplar üzerinden değerlendirmek isteyen kişiler bankanın bu kampanyasından yararlanarak 12 yıl boyunca hoş geldin faizlerinden yararlanabilirler.

ING Bank tarafından e – Turuncu vadeli hesap açtıran kişiler için uygulanan hoş geldin faizi, birçok farklı banka tarafından da uygulanmaktadır. Piyasa koşullarına göre belirlenen faiz oranları, müşterilerin taleplerine ve yararlanmak istedikleri kampanyaların özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. ING Bank turuncu hesap hoş geldin faizi uygulaması ile birikimlerinizin değerlenmesini sağlayabilirsiniz.

ING Turuncu Hesap Özellikleri Nelerdir?

ING Bank hesap açma kolaylığı ve masrafsız hesap işlemi özellikleriyle dikkat çekmektedir. ING Bank turuncu hesap açtırmak isteyen kişiler, bireysel internet bankacılığı üzerinden dakikalar içinde hesaplarını açtırabilirler. ING Bank e – Turuncu özellikleri;

1 yıl hoş geldin faizinden sonra standart günlük faiz uygulanır

Tüm hizmetler şubesi olarak yapılır

Hafta içi 17.00’a kadar yatırılan paralara günlük faiz uygulanır

Herhangi bir alt limit gerekmeden hesap açılabilir

ING Bank e – Turuncu hesap kampanyası sahip olduğu özellikleriyle birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. ING Bank dijital bankacılık kapsamında sunulan turuncu hesap hoş geldin faizi ve standart faizinin yanı sıra ek faiz uygulamasına da sahiptir.

ING Bank %18,50 Faiz Fırsatından Nasıl Yararlanılır?

ING Bank turuncu hesap günlük faiz hesaplama işlemi yapılırken banka tarafından verilen hoş geldin faizi ve diğer ek faizlerde dikkate alınmaktadır. Online işlem kanallarından, ATM’lerden ya da çağrı merkezi üzerinden turuncu hesabınızı açtırabilirsiniz. %2 ek faiz uygulamasından yararlanmak için Turuncu Ekstra’lı olmanız gerekir.

ING Bank e –Turuncu hesap üzerinden %18,50 faiz oranları ile yararlanmak için hesap açma işlemleri sadece dijital bankacılık kanalları üzerinden yapılmaktadır. Hoş geldin faizlerinin uygulanması için şube başvuruları bu hesap için geçerli olmamaktadır. ING Bank turuncu hesap hoş geldin faizi ilk defa hesap açan kişiler için 1 yıl boyunca uygulanır. Aynı zamanda ekstra programına geçerek %2 ek faiz avantajından da yararlanabilirsiniz.