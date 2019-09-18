ING Bank Turuncu Ekstra Kart Özellikleri ve Başvurusu

ING Bank Turuncu Ekstra’lılara özel ihtiyaç kredisi kampanyası sunulmaktadır. Nakit iade avantajı ve %1,39’dan başlayan faiz oranları ile ING Bank Turuncu Ekstra kampanyası kapsamında kredi finansman desteği sunulmaktadır. Kampanya kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ING Bank Turuncu Ekstra programına katılmaları gerekmektedir.

ING Bank Turuncu Hesap kapsamında;

Avantajlı Turuncu Ekstra İhtiyaç Kredisi ve

E – Kredi

Kampanyası sunulmaktadır. %1,39 faiz oranı ile sunulan avantajlı turuncu ihtiyaç kredisinde ayrıca nakit iade avantajı da uygulanmaktadır. Gösterge faiz oranı banka tarafından nakit miktarının hesaplanmasında kullanılmaktadır. Tüm kredi sözleşmeleri için gösterge faiz oranı geçerli olmaktadır.

ING Bank Turuncu Ekstra Programı Özellikleri Nelerdir?

ING Bank Turuncu Ekstra programı kapsamında avantajlı kredi kampanyalarının yanı sıra farklı bankacılık hizmetleri için çeşitli fırsatlar sunulmaktadır. Hesap açma ücreti ödemeden kolayca Turuncu Ekstra programına katılmanız mümkündür. ING Bank Turuncu Ekstra programı kapsamında;

Nakit iade avantajı ile %1,39 faiz oranlı kredi imkânı,

Banka kartı harcamalarında %2 ek faiz (750 TL harcamalarda),

EFT ve Havale işlem masrafları ödenmez,

Farklı ATM’lerden ücretsiz para çekme fırsatı (ayda 3 defa),

Avantajlı kredi kampanyaları

Sunulmaktadır. Turuncu Ekstra ve e-turuncu hesap kapsamında tüm ING Bank müşterileri farklı ayrıcalıklar elde etmektedir. Düşük faiz oranlı ve nakit iadeli kredi kampanyasından yararlanmak için Turuncu Ekstra Hesabı sahibi olmanız gerekmektedir.

ING Bank Turuncu Ekstra Hesabı ücretsiz olarak açılabilmektedir. İhtiyaç kredisi kampanyaları kapsamında sunulan Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kampanyasından tüm Turuncu Ekstra’lılar yararlanabilmektedir.

ING Bank E – Kredi Kampanya Şartları Nelerdir?

ING Bank tarafından müşterilerine özel sunulan kredi kampanyaları kapsamında Turuncu Ekstra kredi kampanyasının yanı sıra, e-kredi kampanyası da sunulmaktadır. ING Bank e-kredi kampanya koşulları;

Ödeme performansına göre %1,49 faiz oranı uygulanır,

3 – 60 ay vade ve dosya masrafı belirlenir,

3 ay erteleme kampanyası kapsamında 5 bin – 100 bin TL arasında krediler için 60 vade uygulanmalıdır.

ING Bank Turuncu Hesap sahipleri tarafından e-kredi kullanılmaktadır. ING Bank müşterisi olmayan kişiler, kredi onayının verilmesinin ardından, şubeye gitmeye gerek kalmadan tüm belgeleri bankaya posta yoluyla ulaştırarak krediden yararlanabilmektedir.

ING Bank Turuncu Ekstra Kredi Kampanyası Faiz Oranları

ING Bank Turuncu Ekstra ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında banka tarafından belirlenen faiz oranları ve ödeme tablosuna göre;

Faiz Oranı: %1,49

Vade Seçeneği: 60 ay

Kredi Tahsis Ücreti: 75 TL

Sigorta Masrafı: 858,1 TL

Yıllık Faiz Oranı: %17,88

Olarak belirlenmiştir. 15 bin TL değerinde bir e-kredi için uygulanacak maliyet tablosu banka tarafından bu şekilde belirlenmiştir. Kredi kampanyası kapsamından yararlanacak kişiler kredi türüne göre farklı oranlarla karşılaşabilirler.

Turuncu Ekstra Kredi Kampanyası Başvuru Yolları Nelerdir?

ING Bank Turuncu Ekstra Hesap müşterileri için özel olarak sunulan, Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kampanyası kapsamında tüm Turuncu Hesap müşterilerinin hızlı başvuru yöntemlerini kullanarak krediden yararlanması mümkündür. ING Bank Turuncu Hesap kampanyaları kapsamında sunulan %1,39 faiz oranlı ihtiyaç kredisi kampanyasına;

ING Bank Bireysel İnternet Bankacılığı veya

Mobil Şube

Üzerinden katılım sağlayabilirsiniz. ING Bank avantajlı kredileri sayesinde tüm nakit ihtiyaçlarınız için 50 bin TL’ye kadar kredi desteği sağlanmaktadır. Turuncu Ekstra Hesabı olmayanlar ING Bank üzerinden ücretsiz olarak Turuncu Ekstra programına katılarak krediden yararlanabilirler.

ING Bank kredi kampanyasının yanı sıra, banka kartınız ile yapacağınız harcamalara ek olarak %2 ek faiz uygulanır. ING Bank Turuncu Ekstra Hesap kredilerinden hemen yararlanabilirsiniz.