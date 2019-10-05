ING Konut Kredisi Hesaplama ve Başvuru Nasıl Yapılır?

ING Bank %1,17'den Başlayan Faiz Oranlarıyla Konut Kredisi, ING Bank tarafından sunulan kredi kampanyaları kapsamında, size en uygun geri ödeme seçeneğini belirleyeceğiniz konut kredisinden %1,17’den başlayan faiz oranları ile yararlanabilirsiniz. ING Bank tarafından ekonomiye katkı sağlayan krediler kapsamında sunulan avantajlı konut kredisi kampanyası dâhilinde 120 aya kadar vade seçenekleri uygulanmaktadır. Diğer bankaların konut kredisi kampanyalarından farklı olarak ING Bank tarafından geri ödeme seçenekleri müşteri tercihlerine göre belirlenmektedir.

ING Bank aracılığıyla kullanılacak konut kredileri için düşük faiz oranları, uzun vade seçenekleri ve özel geri ödeme imkânlarıyla kolayca ev sahibi olabilirsiniz. Konut kredisi kampanyası kapsamında ING Bank mortgage uzmanlarına danışarak kredi kapsamında geri ödeme seçenekleri ve diğer tüm konularda ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

ING Bank %1,17 Faizli Konut Kredisi Geri Ödeme Seçenekleri

ING Bank güncel konut kredisi kampanyası kapsamında 3 farklı geri ödeme seçeneği sunulmaktadır. Gelir durumunuza ve geri ödeme tercihlerinize göre geri ödeme planını özgürce belirleyebilirsiniz. Bütçenize en uygun konut kredisini avantajlı ödeme seçeneğine göre ING Bank yetkililerine danışabilirsiniz.

ING Bank %1,17 faiz oranlarına sahip konut kredisi kampanyası kapsamında müşteriler için 3 farklı ödeme tipi sunulmaktadır. Buna göre:

Eşit Taksitli Ödeme: Sabit gelire sahip kişiler için, sabit faiz oranlı ve sabit taksit avantajıyla ödeme imkânı sunulmaktadır.

Sabit gelire sahip kişiler için, sabit faiz oranlı ve sabit taksit avantajıyla ödeme imkânı sunulmaktadır. Eşit Anapara Ödemeli: Müşteri tercihlerine özel ödeme planıdır.

Müşteri tercihlerine özel ödeme planıdır. Ara Ödemeli: Artan veya azalan taksit seçenekleriyle, ara dönemlerde ödeme yapma avantajı sunulur.

ING Bank avantajlı konut kredisi kampanyası kapsamında geri ödeme seçenekleri müşteri beklentilerine göre belirlenmektedir. Konut kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için ING Bank resmi web sayfası üzerinden şube randevusu alabilir ve en yakın ING Bank şubesi üzerinden ödeme koşulları ve krediler hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

ING Bank Konut Kredisi Maliyet Tablosu

ING Bank %1,17’den başlayan faiz oranları ile sunulan konut kredisi kampanyası kapsamında, kullanılmak istenen kredi miktarı ve ödeme seçeneklerine göre farklı oranlar uygulanmaktadır. 100.000 TL ING Bank konut kredisi için banka tarafından belirlenen örnek maliyet tablosuna göre:

Faiz Oranı: %1,17,

Kredi Vadesi: 120 Ay,

Yıllık Akdi Faiz Oranı: %14,04,

Kredi Tahsis Ücreti: 500 TL,

Aylık Taksit Miktarı: 1.555,07 TL,

Aylık Toplam Maliyet Oranı: %1,2028,

Yıllık Toplam Maliyet Oranı: %15,4283,

Olarak belirlenmiştir. ING Bank tarafından belirlenen oranlara sigorta masrafları dahil edilmemiştir. Bütçenize uygun olarak belirleyeceğiniz konut kredisi geri ödeme seçeneklerine göre maliyet oranlarında farklılıklar yaşanabilir.

ING Bank şubeleri üzerinden %1,17 faiz oranlı konut kredilerinden yararlanabilirsiniz. Banka tarafından konut kredisi kampanyası kapsamında hızlı kredi başvuru seçenekleri geçerli değildir. İnternet bankacılığı üzerinden bankadan randevu alarak kısa süre içinde kredi taleplerinizi ING Bank’a iletebilirsiniz.

ING Bank Konut Kredisi Başvuru Belgeleri

ING Bank’ın avantajlı konut kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen kişilerin banka şubeleri üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. ING Bank konut kredisi kampanyasına başvuru yapacak kişilerden istenen belgeler arasında:

Nüfus cüzdanı/ ehliyet/ pasaport fotokopisi,

Gelir durumunu gösteren belge,

İkametgâh veya son aylara ait fatura (elektrik, su, doğalgaz vb.),

Gayrimenkule ilişkin belgeler,

Teminat veya kefil istenmesi halinde gerekli olan belgeler,

Kredi başvuru formu,