ING Türkiye ihtiyaç kredisi faiz oranını düşürdü

ING Bank %1,19 Faizli Avantajlı İhtiyaç Kredisi

ING Bank tarafından %1,19 faiz oranlarıyla yansıyan ihtiyaç kredisi kampanyası, avantajlı fırsatlarıyla devam ediyor. 18 ve 60 ay arası vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi desteği saplayan ING Bank, 20.000 TL’ye kadar olan tüm özel ihtiyaçlarınız için kredi vermektedir. ING Bank ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında kredi miktarını ve ödeme seçeneklerini avantajlı olarak belirlemenizde mümkündür. Turuncu Ekstra kapsamında sağlanan kredilerde uygun geri ödeme seçenekleri sunulmaktadır.

ING Bank ihtiyaç kredilerinden yararlanmak isteyen kişilerin hızlı kredi başvuru yöntemlerini kullanarak kredi talebinde bulunması mümkündür. Türkiye’nin avantajlı kredi sağlayan bankalarından biri olan ING Bank, %1,19 faiz oranları ile Turun Ekstra programı kapsamında yararlanmanız mümkündür.

ING Bank Turuncu Ekstra İhtiyaç Kredisi Detayları

ING Bank’ın avantajlı programı Turuncu Ekstra ile birçok farklı kredi türünde finansal çözümler alabilirsiniz. ING Bank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanan müşteriler, Turuncu Ekstra programı kapsamında, banka kartı veya vadesiz ING Bank hesapları üzerinden aylık 750 TL harcama yapmaları halinde, bankanın belirlemiş olduğu faiz oranı ve sözleşmedeki faiz oranı hesaplanarak müşterilere iade edilmektedir. Bu yönüyle ING Bank tarafından sağlanan tüm kredi avantajlarından yararlanmanız mümkündür.

ING Bank avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyası ile tüm ihtiyaçlarınız için düşük faizli kredilerden yararlanmanız mümkündür. Turuncu Ekstra ihtiyaç kredisi özellikleri:

%1,19 olarak yansıyan aylık faiz,

18 – 60 ay arası vade seçeneği,

Turuncu ve e- Turuncu hesap ile %2 ek faiz kazanma avantajı,

Esnek ödeme seçenekleri,

Olarak belirlenmiştir. ING Bank güncel ihtiyaç kredisi kampanyasının özellikleri ve avantajları sayesinde kısa süreli nakit ihtiyaçlarınız için bankanın kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz.

ING Bank avantajlı kredilerinden yararlanmak için ING Bank internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Belirlediğiniz kredi miktarına göre söz konusu oranlarda değişiklikler olabilir. Hızlı kredi yöntemi ile bankanın belirlediği kredi üst limitini banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan anında kullanmaya başlayabilirsiniz.

ING Bank İhtiyaç Kredisi Ödeme Planı

ING Bank kredilerinin avantajlı seçeneklerinden yararlanmak isteyen kişiler için %1,19’dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunulmaktadır. Tüm ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz kredi kapsamında banka tarafından belirlenen örnek ödeme tablosuna göre:

Faiz Oranı: %1,19

Kredi Tahsis Ücreti: 50 TL

Vade: 60 Ay

Aylık Taksit Tutarı: 249 TL

Olarak hesaplanmıştır. ING Bank ihtiyaç kredisi faiz oranları hesaplanırken 10.000 TL kredi miktarı baz alınmıştır. ING Bank kurumsal web sayfası üzerinden alınana güncel bilgilere göre, 10 bin TL ihtiyaç kredisi için 14.955,60 TL toplam geri ödeme tutarı hesaplanmıştır.

Turuncu Ekstra avantajlı faiz oranı, sadece ING bank tarafından kampanya dâhilinde iade edilecek nakit tutarının hesaplaması için kullanılacak faiz oranıdır. Gösterge faiz oranı uygulaması güncel olarak bankadan kullanılacak ihtiyaç kredisi için %1,19 olarak belirlenmiştir. Nakit iade işlemleri için banka tarafından söz konusu gösterge faiz oranı temel alınmaktadır.

ING Bank İhtiyaç Kredisi Başvuru Belgeleri

ING Bank ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen kişilerden kredi türüne ve kampanyaya göre farklı belgeler talep edilmektedir. ING bank şubeleri üzerinden yapılacak ihtiyaç kredisi başvuru için banka tarafından:

Nüfus cüzdanı/ ehliyet/ pasaport fotokopisi,

Son 3 aya ait ikametgâh bilgisi veya kişinin üzerine kayıtlı sabit fatura,

Gelir durumunu gösteren belge,

Kredi başvuru formu,

Talep edilmektedir. Bu belgelere ek olarak ING Bank tarafından ilave farklı türden belgeler talep edilebilir. Dilerseniz bankanın belirlemiş olduğu üst limitlerde ihtiyaç kredisi için hızlı başvuru yaparak, T.C. kimlik numarası ve cep telefonu numarası ile başvuru yapabilirsiniz.