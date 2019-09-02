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İngiliz imalat sektöründe son 7 yılın en sert daralması
- İngiltere'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, 47,4'e gerileyerek Temmuz 2012'den bu yana en düşük seviyesini gördü
Ekonomi 02.09.2019, 14:33
LONDRA (AA) - İngiltere'de imalat sektörü, ağustosta son 7 yılın en sert daralmasını kaydetti.
Markit/CIPS açıklamasında, ülkede imalat sektörünün yüksek seviyedeki ekonomik ve politik belirsizliklerden olumsuz yönde etkilendiği, küresel piyasalardaki koşulların da imalat sektörü üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.
IHS Markit Direktörü Rob Dabson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Küresel ticarette devam eden gerilimlere ek olarak içeride yüksek seviyedeki ekonomik ve politik belirsizlik, ağustos ayında İngiltere'deki imalatçıları olumsuz yönde etkiledi. İngiltere’de iş dünyasındaki koşullar son 7 yılın en kötü durumunda." ifadelerini kullandı.
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