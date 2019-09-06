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İngiliz yönetiminden "havada anlaşın" çağrısı

- İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada sendikalar ile British Airways'ın bir an evvel anlaşması gerektiğine dikkat çekildi

Ekonomi 06.09.2019, 15:38
İngiliz yönetiminden

LONDRA (AA) – İngiltere Başbakanlığı'ndan İngiliz havayolları British Airways (BA) ve pilotlara bir an önce uzlaşmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Sendikaların ve British Airways’in masaya gelerek bu işi halletmesi gerekiyor. Halk bundan daha azını beklemiyor. Kimsenin seyahat planı aksamamalı ve tatili mahvolmamalı.“ ifadelerine yer verildi

BA pilotları kendilerine teklif edilen ücret artışını yeterli bulmamış 9-10 Eylül'de greve gitme kararı almıştı.

İngiliz basınında BA pilotlarının son dönemdeki grev kararlarında toplamda bin 600 uçuşun etkilendiği belirtilmişti.

#BA #British Airways #grev #londra #pilot
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