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İngiltere'de ilk yarıda 2 bin 868 mağaza kepenk kapattı

LONDRA (AA) - İngiltere'de bu yılın ilk yarısında 2 bin 868 mağaza kepenk kapattı. PricewaterhouseCoopers (PwC) ve Local Data şirketinden yapılan açıklamada, İngiltere'de yılın ilk 6 ayında kapanan mağaza sayısının 2018'in aynı...

Ekonomi 11.09.2019, 12:17 11.09.2019, 12:29
İngiltere'de ilk yarıda 2 bin 868 mağaza kepenk kapattı
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LONDRA (AA) - İngiltere'de bu yılın ilk yarısında 2 bin 868 mağaza kepenk kapattı.

PricewaterhouseCoopers (PwC) ve Local Data şirketinden yapılan açıklamada, İngiltere'de yılın ilk 6 ayında kapanan mağaza sayısının 2018'in aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 2 bin 868'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede en az 5 mağazaya sahip perakende zincirlerinin araştırmada dikkate alındığı bildirilen açıklamada, ilk yarıda bin 634 mağazanın da açıldığı kaydedildi.

İlk yarıda kapatılan mağazalardan bin 234'ünün ülkenin en büyük 500 perakende zincirine ait olduğu belirtilen açıklamada, kapatılan mağazalar arasında ilk sırada moda ve giyimin olduğu, moda ve giyimin ardından restoran ve emlakçıların geldiği aktarıldı.

PwC Tüketici Piyasaları Başkanı Lisa Hooker, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu yılın ilk yarısında mağazaların kapanışında görülen artış; tüketicilerin davranışlarında mağazaları destekleyecek şekilde bir değişim olmadığını, artan maliyetlerin etkili olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Hooker, mağazaların, bugünün müşterilerinin ihtiyaçlarına daha çok hitap edebilecek şekilde dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere'de tüketicilerin alışverişlerini internet üzerinden yapması, değişen tüketici alışkanlıkları, mağazaların artan maliyet baskısı yaşaması ve ülkenin AB'den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin yüksek seviyede seyretmesi mağazaların kapanmasında rol oynayan unsurlar arasında yer alıyor.

#PricewaterhouseCoopers #perakende #mağaza #londra #İngiltere
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