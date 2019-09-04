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İngiltere Maliye Bakanı'ndan “kemer sıkma” açıklaması

- İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid: - “Önümüzdeki yıl hiçbir bakanlıkta (bütçelerinde) kesinti olmayacak" -"Her bakanlığın günlük harcamaları en azından enflasyonla uyumlu şekilde artırılacak. Kemer sıkmanın sonu derken kastettiğim bu"

Ekonomi 04.09.2019, 17:42
İngiltere Maliye Bakanı'ndan “kemer sıkma” açıklaması

LONDRA (AA) – İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid, ülkede kemer sıkma döneminin sonuna gelindiğini belirterek, gelecek dönemde sağlık, eğitim ve emniyet teşkilatına toplam 13,8 milyar sterlin seviyesinde yatırımın yapılacağını belirtti.

İngiliz parlamentosunda konuşan Maliye Bakanı Javid, “Önümüzdeki yıl hiçbir bakanlıkta (bütçelerinde) kesinti olmayacak. Her bakanlığın günlük harcamaları en azından enflasyonla uyumlu şekilde artırılacak. Kemer sıkmanın sonu derken kastettiğim bu.” ifadelerini kullandı.

Javid, 2020-2021 yıllarını kapsayan dönemde ülkede sağlık, eğitim ve emniyet teşkilatına yönelik harcamalar için ek 13,8 milyar sterlinlik pay ayırılacağını söyledi.

Savunma Bakanlığı’nın bütçesinin de 2,2 milyar sterlin artırılacağını belirten Javid, toplamda bütçe düzenlemeleri kapsamında kamu harcamaların artışın son 15 yılın en yüksek seviyesi olduğunu kaydetti.

Muhalefetteki İşçi Partili Gölge Maliye Bakanı John McDonell ise bütçe düzenlemeleri kapsamında verilen kamu harcaması sözlerini anlamsız ve palavra olarak niteledi.

McDonell, “Britanya halkının aklıyla alay etmeyin. Hükümet kemer sıkma dönemini bitiriyormuş gibi yapıyor fakat hiç öyle bir niyetleri yok.” ifadelerini kullandı.

Merkezi Londra’da bulunan düşünce ve araştırma kuruluşu Mali Çalışmalar Enstitüsü Direktörü Paul Johnson ise İngiliz ekonomisindeki zayıflık göz önüne alındığında, kemer sıkmanın sonlandırılmasın zor olduğunu söyledi.

Johnson, “Ekonomik belirsizliklerin çok yüksek olduğu bir zamandayız. Ekonominin ciddi şekilde kötüleştiği bir dönemde, ki anlaşmasız ayrılırsak daha da kötüleşebilir, kemer sıkmanı sonlandığını söylemek büyük bir risk.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de ağustos ayında imalat ve inşaat sektörlerinde daralma yaşanmasının ardından, ekonominin yaklaşık yüzde 80’ini temsil eden hizmet sektöründe son derece zayıf gelen büyümenin sonucunda, ülkenin bir resesyona girebileceği konusundaki endişeler arttı. İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyümenin ardından, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 seviyesinde daralmıştı.

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