İngiltere Merkez Bankası Libra’yı sıkı denetleyecek
- İngiltere Merkez Bankası’nın Finansal Politika Komitesi toplantısına ilişkin tutanaklarda, Facebook’un 2020'de piyasaya sürmeye hazırlandığı dijital para birimi Libra’nın önemli bir ödeme sistemi olmasının beklendiği, bu yüzden de “en yüksek direnç standartlarının” karşıladığının görülmesi gerektiği bildirildi
LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) sosyal paylaşım platformu Facebook’un piyasaya sürmeye hazırlandığı dijital para birimi Libra’nın sıkı denetime tabi tutulmasının planlandığını bildirdi.
İngiltere Merkez Bankası’nın Finansal Politika Komitesi (FPC) toplantısına ilişkin tutanaklarda, Facebook’un 2020 yılında piyasa sürmeye hazırlandığı dijital para birimi Libra’nın sistemik olarak önemli bir ödeme sistemi olmasının beklendiği, bu yüzden de “en yüksek direnç standartlarının” karşıladığının görülmesi gerektiği bildirildi.
Toplantı notlarında dijital para birimi Libra’nın sadece kendisinin güvenliğinin değil aynı zamanda Libra ekosistemi içerisinde yapılacak işlemlerin de direnç ve güvenliğinin önemli olduğu vurgulandı.
Geçen ay Fransa ve Almanya, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın kullanımının Avrupa'da engellenmesi konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.
Almanya ve Fransa Maliye Bakanlıkları konuya ilişkin ortak açıklamalarında, "Hiçbir özel kuruluşun ulusların egemenliğine ait olan parasal gücü talep edemeyeceği" belirtilmişti.
Uluslararası ödemeler sisteminde iyileştirmeye ihtiyaç olduğunun aktarıldığı açıklamada, bankalara, Avrupa Ödeme Sistemi'nin geliştirilmesi ve Avrupa Merkez Bankası'na da dijital para birimleri konusunda çalışmalarını hızlandırma çağrısı yapılmıştı.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise geçen ay, Libra'nın hükümetlerin parasal egemenliğini tehlikeye atabileceğini, Libra'nın kullanımının Avrupa'da engelleneceğini kaydetmişti.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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