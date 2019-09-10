Son Dakika
Avrupa borsaları İtalya dışında yükselişle kapandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
İngiltere Merkez Bankası negatif faizi bir araç olarak görmüyor
Adana'da tartıştığı eski karısını öldürdü
Piyasalarda gün sonu
Borsa, günü yükselişle tamamladı
Akıncı Üssü davası
Sancaktepe’de okulda yangın paniği
Günün Özeti - 10 Eylül 2019
Kapalıçarşı'da altın

İngiltere Merkez Bankası negatif faizi bir araç olarak görmüyor

- İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney:- "İngiltere'de bir araç olarak negatif faiz beklemiyorum. Sert Brexit, büyümenin yavaşlamasına ve enflasyonun yükselmesine neden olabilir"

Ekonomi 10.09.2019, 19:04 10.09.2019, 19:14
İngiltere Merkez Bankası negatif faizi bir araç olarak görmüyor

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Mark Carney, İngiltere'de gelecek dönemde negatif faizin bir politika aracı olarak kullanılmasını beklemediğini belirtti.

ABD'nin New York eyaletinde Dış İlişkiler Konseyi toplantısında konuşan Carney, Brexit'in parasal koşullara somut etki edebilecek bir süreç olduğunun altını çizdi.

Carney, "İngiltere'de bir araç olarak negatif faiz beklemiyorum. Sert Brexit, büyümenin yavaşlamasına ve enflasyonun yükselmesine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Carney, İngiltere'de mali sistemin çekirdeğinin ne olursa olsun Brexit'e hazır olduğunu vurguladı.

Carney, son dönemde uzun vadeli tahvil getirilerinin, kısa vadeli tahvillerin altına düşmesinin ise ekonomik görünüm için güven oyu anlamına gelmediğini söyledi.

Global bir likidite tuzağına yaklaşılıyor olunabileceği uyarısında bulunan Carney, "Mali alanı olan ekonomiler resesyona cevap verebilir ama bu sınırsız değil." dedi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, 4 Eylül'de, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının, ülke ekonomisine olası olumsuz etkilerinin, tahmin edilenden daha hafif olabileceğini söylemişti.

Carney, anlaşmasız ayrılığın ülke ekonomisinin yüzde 8 yerine yüzde 5,5 daralmasına neden olabileceğini belirtmiş, buna yönelik hazırlıkların artırılmasının olası ekonomik zararı azaltabileceğini kaydetmişti.

#ab #brexit #İngiltere #İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney #londra
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:17
Öğle 12:51
İkindi 16:25
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@