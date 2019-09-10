İngiltere Merkez Bankası negatif faizi bir araç olarak görmüyor

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Mark Carney, İngiltere'de gelecek dönemde negatif faizin bir politika aracı olarak kullanılmasını beklemediğini belirtti.

ABD'nin New York eyaletinde Dış İlişkiler Konseyi toplantısında konuşan Carney, Brexit'in parasal koşullara somut etki edebilecek bir süreç olduğunun altını çizdi.

Carney, "İngiltere'de bir araç olarak negatif faiz beklemiyorum. Sert Brexit, büyümenin yavaşlamasına ve enflasyonun yükselmesine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Carney, İngiltere'de mali sistemin çekirdeğinin ne olursa olsun Brexit'e hazır olduğunu vurguladı.

Carney, son dönemde uzun vadeli tahvil getirilerinin, kısa vadeli tahvillerin altına düşmesinin ise ekonomik görünüm için güven oyu anlamına gelmediğini söyledi.

Global bir likidite tuzağına yaklaşılıyor olunabileceği uyarısında bulunan Carney, "Mali alanı olan ekonomiler resesyona cevap verebilir ama bu sınırsız değil." dedi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, 4 Eylül'de, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının, ülke ekonomisine olası olumsuz etkilerinin, tahmin edilenden daha hafif olabileceğini söylemişti.

Carney, anlaşmasız ayrılığın ülke ekonomisinin yüzde 8 yerine yüzde 5,5 daralmasına neden olabileceğini belirtmiş, buna yönelik hazırlıkların artırılmasının olası ekonomik zararı azaltabileceğini kaydetmişti.