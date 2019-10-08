Son Dakika
Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan hakkında flaş karar
Dere yatağında silahla vurulmuş halde bulunan genç öldü
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
Milli sporculardan Başkan Altınok'a ziyaret
Hakkari'de şehit asker için tören

İngiltere'nin kamu borcu 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşabilir

İngiltere Mali Araştırmalar Enstitüsü: "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde ülkenin kamu borçlanma ihtiyacı yılda 100 milyar sterline kadar yükselebilir. Bu da milli gelirin yüzde 90'ı seviyesine eşit"

Ekonomi 08.10.2019, 15:04 08.10.2019, 17:16
İngiltere'nin kamu borcu 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşabilir

LONDRA (AA) - İngiltere Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS), Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiltere'nin kamu borcunu son 50 yılın en yüksek seviyesine çıkarabileceğini duyurdu.

IFS'den yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde ülkenin kamu borçlanma ihtiyacının yılda 100 milyar sterline kadar yükselebileceği, bunun da milli gelirin yüzde 90'ı seviyesine eşit olduğu belirtildi.

Açıklamada, AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiltere'nin kamu borcunu son 50 yılın en yüksek seviyesine çıkarabileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFS Direktörü Paul Johnson, "İngiliz hükümeti, şu anda mali çıpası olmaksızın rüzgara kapılmış gidiyor. Anlaşmasız ayrılık durumunda çok dikkatli bir şekilde ekonomiyi desteklemek amacıyla geçici vergi indirimleri uygulanabilir, kamu harcamalarında artışa gidilebilir." ifadelerini kullandı.

Citibank İngiltere Başekonomisti Christian Schulz da İngiliz ekonomisinin referandum öncesindeki öngörülere kıyasla şu anda 60 milyar sterlin daha küçük olduğunu belirtti.

Halihazırda İngiltere'nin yıllık kamu borçlanması milli gelirinin yaklaşık yüzde 80'i seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#borçlanma #brexit #IFS #İngiltere #kamu #londra
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:22
Güneş 06:45
Öğle 12:41
İkindi 15:53
Akşam 18:27
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@