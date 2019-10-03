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İngiltere'de hizmet sektörü daraldı

- IHS Markit/CPS verilerine göre, İngiltere'de hizmet sektörü PMI, eylülde son 6 ayın en düşük seviyesi olan 49,5 seviyesine geriledi - IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson: - "İngiltere, yükselen resesyon riski ile karşı karşıya"

Ekonomi 03.10.2019, 14:59
İngiltere'de hizmet sektörü daraldı

LONDRA (AA) - İngiltere'de hizmet sektörü geçen ay daraldı.

IHS Markit/CPS verilerine göre, İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde son 6 ayın en düşük seviyesi olan 49,5 seviyesine geriledi.

Piyasalarda öncü gösterge olarak görülen PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere, yükselen resesyon riski ile karşı karşıya. Eylül ayında hizmet sektöründeki daralma kaygı verici. Bunun nedeni, ani bir şoktan ziyade sessizce geçen yıldan bu yana yaşanan talepteki daralma." ifadelerini kullandı.

Williamson, küresel ticaret gerilimleri, Brexit sürecine ilişkin belirsizlikler ve Avro Bölgesi'nde azalan büyüme görünümünün İngiltere'de talebin azalmasında rol oynadığını vurguladı.

İngiltere'de hizmet sektörü, ekonominin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını temsil ediyor.

Son verilere göre, İngiliz ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 daralma kaydetmiş olabileceği belirtilirken, ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 0,2 küçülmüştü.

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