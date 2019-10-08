İngiltere'nin kamu borcu 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşabilir
- İngiltere Mali Araştırmalar Enstitüsü: - "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde ülkenin kamu borçlanma ihtiyacı yılda 100 milyar sterline kadar yükselebilir. Bu da milli gelirin yüzde 90'ı seviyesine eşit"
LONDRA (AA) - İngiltere Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS), Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiltere'nin kamu borcunu son 50 yılın en yüksek seviyesine çıkarabileceğini duyurdu.
IFS'den yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde ülkenin kamu borçlanma ihtiyacının yılda 100 milyar sterline kadar yükselebileceği, bunun da milli gelirin yüzde 90'ı seviyesine eşit olduğu belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen IFS Direktörü Paul Johnson, "İngiliz hükümeti, şu anda mali çıpası olmaksızın rüzgara kapılmış gidiyor. Anlaşmasız ayrılık durumunda çok dikkatli bir şekilde ekonomiyi desteklemek amacıyla geçici vergi indirimleri uygulanabilir, kamu harcamalarında artışa gidilebilir." ifadelerini kullandı.
Citibank İngiltere Başekonomisti Christian Schulz da İngiliz ekonomisinin referandum öncesindeki öngörülere kıyasla şu anda 60 milyar sterlin daha küçük olduğunu belirtti.
Halihazırda İngiltere'nin yıllık kamu borçlanması milli gelirinin yaklaşık yüzde 80'i seviyesinde bulunuyor.
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