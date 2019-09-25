İngiltere’nin yeni nükleer santralinin maliyetleri arttı
- Nükleer santral projesini yürütecek olan Fransız enerji şirketi EDF, Hinkley Point C adlı santralin maliyetinin zorlu faaliyet koşulları nedeniyle yaklaşık 2,9 milyar sterlin arttığını duyurdu
LONDRA (AA) - Fransız enerji şirketi EDF, İngiltere'nin güneyindeki Hinkley Burnu'nda kurulacak nükleer santralin maliyetini yaklaşık 21,5 ila 22,5 milyar sterlin olarak revize etti.
İngiltere'de nükleer santral projesini yürütecek olan Fransız enerji şirketi EDF, Hinkley Point C adlı santralin zorlu faaliyet koşulları nedeniyle maliyetinin yaklaşık 2,9 milyar sterlin arttığını bildirdi. Firma, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 21,5 ila 22,5 milyar sterlin arasında olmasının beklendiğini duyurdu.
"Hinkley Point C" nükleer santrali İngiltere’de yaklaşık 20 yıl sonra onaylanan ilk nükleer santral projesi olması açısından önem taşıyor.
Projenin 2025 yılında tamamlanmasının ardından, ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 7'sini karşılaması öngörülüyor.
Bu ay başında İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, bir diğer önemli proje olan hızlı tren projesi HS2’nin ilk etabı olan Londra ve Birmingham hattının tamamlanmasının planlanandan beş yıla kadar gecikebileceğini, projenin toplam maliyetinin ise 62 milyar sterlinden 88 milyar sterline yükseldiğini söylemişti.
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