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İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,62 düştü

İnşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,62 düştü.

Ekonomi 23.09.2019, 10:07
İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,62 düştü
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İnşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,62 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Temmuz ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi (İME), Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,62 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,99 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 15,33, işçilik endeksi yüzde 25,75 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 0,67 düştü

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,67 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,04 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,14 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,65, işçilik endeksi yüzde 25,87 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,49 düştü

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,49 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,08 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,82 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,32 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 11,34, işçilik endeksi yüzde 25,31 arttı.

(İHA)
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