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İnteraktif Çevre'de görev değişikliği

- İnteraktif Çevre'nin danışmanlık hizmetlerinin yönetim sorumlusu Oğuzhan Akınç oldu

Ekonomi 11.10.2019, 12:36
İnteraktif Çevre'de görev değişikliği
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İSTANBUL (AA) - Kibar Holding grup şirketlerinden İnteraktif Çevre firmasının danışmanlık müdürlüğü görevine Oğuzhan Akınç atandı.

İnteraktif Çevre'den yapılan açıklamaya göre, kariyerine kamuda uzman yardımcısı olarak başlayan Akınç, tehlikeli atık ayrıştırma, endüstriyel atık yönetimi, proje denetimleri ile atık geri dönüşüm ve imha lisanslama alanlarında görev aldı.

Ulusal Atık Yönetmeliği'nin koordinasyonu ve uygulamaya alınmasında aktif görev alan Akınç, en son Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Akınç, İnteraktif Çevre'nin danışmanlık hizmetlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

#kibar holding #İnteraktif Çevre
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