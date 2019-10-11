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İnteraktif Çevre'de görev değişikliği
- İnteraktif Çevre'nin danışmanlık hizmetlerinin yönetim sorumlusu Oğuzhan Akınç oldu
Ekonomi 11.10.2019, 12:36
İSTANBUL (AA) - Kibar Holding grup şirketlerinden İnteraktif Çevre firmasının danışmanlık müdürlüğü görevine Oğuzhan Akınç atandı.
İnteraktif Çevre'den yapılan açıklamaya göre, kariyerine kamuda uzman yardımcısı olarak başlayan Akınç, tehlikeli atık ayrıştırma, endüstriyel atık yönetimi, proje denetimleri ile atık geri dönüşüm ve imha lisanslama alanlarında görev aldı.
Akınç, İnteraktif Çevre'nin danışmanlık hizmetlerinin yönetiminden sorumlu olacak.
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