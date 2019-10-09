IPARD-2 kapsamında destek sağlanacak projeler belirlendi
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "IPARD-2 kırsal kalkınma destekleri 5. başvuru çağrısı 2. grubunda destek almaya hak kazanan ve 200 milyon liralık hibe sağlanacak 182 proje onaylandı" - "Bu hibe sayesinde kırsalda 500 milyon liranın üzerinde yatırım yapılması ve bin yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor"
ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD) kırsal kalkınma destekleri 5. başvuru çağrısı 2. grubunda destek almaya hak kazanan ve 200 milyon liralık hibe sağlanacak 182 projenin onaylandığını bildirdi.
Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak, kırsala daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı sağlamak amacıyla kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerine dikkati çekti.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 16 Şubat 2019 tarihinde çıktığı IPARD-2 5. başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan projelerin 2. grup sonuçlarının "www.tkdk.gov.tr" adresinden açıklandığını ifade eden Pakdemirli, hayvancılık ve işleme -pazarlama sektörlerinde Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından değerlendirmeleri tamamlanan 182 projenin onaylandığını ve hibe sözleşmelerinin imzalanma sürecinin başladığına işaret etti.
IPARD-2 5. başvuru çağrı döneminde onaylanacak diğer projelerin de önümüzdeki aylarda kamuoyuna duyurulmaya devam edeceğini aktaran Pakdemirli, Türkiye'nin, IPARD kırsal kalkınma uygulamalarında AB'ye aday ülkeler içinde en başarılı ülke olduğunun altını çizdi.
Bakan Pakdemirli, 2011 yılında uygulaması başlayan IPARD programı kapsamında ülkede küçük ve orta ölçekli tarım, hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu, teknoloji seviyelerinin iyileştirilmesi, AB standartlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.
- "60 bin kişilik istihdam oluşturuldu"
Pakdemirli, 42 ilde uygulanan IPARD programı kapsamında, 16 sektördeki yatırımların alanlara göre değişmekle birlikte 125 bin ila 3 milyon avro arasındaki bölümüne yüzde 40 ila 70 hibe sağlandığını belirterek, "TKDK tarafından yürütülen etkin çalışmalar neticesinde son 8 yılda kırsalda 7 bini kadın ve gençlere ait olmak üzere 14 binden fazla projeye 4 milyar lira hibe sağlandı. Bu hibe sayesinde kırsalda 10 milyar liralık yatırım yapıldı ve 60 bin yeni istihdam oluşturuldu. Yerinde üretim, işleme ve kalkınma anlayışıyla kırsaldaki dinamizmi daha çok enerjiye, daha çok üretime çevirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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