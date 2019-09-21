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İş Bankası Günlük Kazandıran Hesap Nedir, Nasıl Açılır?

İş Bankası Günlük Kazandıran Hesap Nedir, Nasıl Açılır? İş Bankası Günlük Kazandıran Hesap Nasıl Açılır? Günlük Kazandıran Hesap Faiz Oranları Nelerdir?

Ekonomi 21.09.2019, 11:12 21.09.2019, 11:18 Emir Yılmaz
İş Bankası Günlük Kazandıran Hesap Nedir, Nasıl Açılır?
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İş Bankası Günlük Kazandıran Hesap Nedir, Nasıl Açılır?

Türkiye İş Bankası Günlük Kazandıran Hesap ile vade süresini beklemeye gerek kalmadan vadeli hesap avantajlarından yararlanabilirsiniz. Günlük Kazandıran Hesap avantajları sayesinde gecelik faiz kazanan birikimlerinizi gündüz rahatlıkla vade bozulmadan kullanmanız mümkündür. Günlük Kazandıran Hesap İş Bankası tarafından sunulan avantajlı vadeli hesap kampanyaları arasında yer almaktadır.

Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olan İş Bankası, özellikle vadeli hesabı üzerinden gün içinde para çekme/yatırma işlemlerini özgürce yapmak isteyen kişiler için büyük kolaylık sağlamaktadır. İş Bankası Günlük Kazandıran Hesap başvuruları mobil ve internet şubeleri üzerinden yapılabilmektedir.

İş Bankası Günlük Kazandıran Hesap Özellikleri Nelerdir?

Günlük Kazandıran Hesap kapsamında Türkiye İş Bankası tarafından birçok farklı avantaj sağlanmaktadır. Günlük Kazandıran Hesap kampanyasının başlıca özellikleri:

  • İnternet ve cep şubelerden hesap açılabilir,
  • TL, USD, EUR döviz cinsinden açılabilir,
  • Alt limitin altında olmamak şartıyla vade bozulmadan para çekme/yatırma işlemleri yapılabilir,
  • TL için hesap açılış limiti 1.000 TL olarak belirlenmiştir,
  • Para girişi yalnızca mobil ve internet şubesi ile yapılabilir,
  • Hesap vade süresi geçmesi halinde otomatik olarak yenilenir.

İş Bankası Günlük Kazandıran Hesap özelliklerini ayıran başlıca unsur tüm hesap işlemlerinin hızlı işlem kanalları üzerinden yapılabilir olmasıdır. Bu sayede banka şubelerinde vakit kaybetmeden kazandıran hesap açmanız mümkündür.

Banka tarafından belirlenen vade alt limitlerine düşülmediği sürece hesaptan para işlemleri yapılabilmektedir. Günlük Kazandıran hesap hesaplama yöntemleri kullanılırken döviz cinsi ve vade süreleri dikkate alınmaktadır.

Günlük Kazandıran Hesap Faiz İşleyiş Süreci Nasıldır?

Türkiye İş Bankası kazandıran hesap kampanyasında faiz işleyiş süreci diğer vadeli hesaplarla benzerlik göstermektedir. Türkiye İş Bankası Günlük Kazandıran Hesap faiz işleyiş süreci:

  • Faiz tahakkukları iş gününde 00.00 – 08.00 saatleri arasında, 16.00 gün sonu bakiyesi üzerinden işleyecektir,
  • Anapara üzerine faiz oranları günlük olarak eklenir,
  • Hafta sonu ve resmi tatillerde faiz işlemez.

Günlük Kazandıran Hesap kampanyası kapsamında faiz süreci gün sonu bakiyesine göre yapılmaktadır. Vadesiz hesaptan çekilecek tutarın vadeli hesap alt limitinin altına düşmemesi halinde belirtilen zaman dilimi içinde faiz tahakkuku hesaba tanımlanır.

İş Bankası Günlük Kazandıran Hesap faiz hesaplama işlemlerinde vadede kalan anapara ve döviz cinsi etkili olmaktadır. Gün içinde internet ve mobil şube üzerinden para işlemlerinizi gerçekleştirmeniz mümkündür.

Günlük Kazandıran Hesap Faiz Oranları Nelerdir?

İş Bankası kazandıran hesap kapsamında banka tarafından döviz cinsine göre farklı faiz oranları belirlenmiştir. İş Bankası Günlük Kazandıran Hesap faiz oranı TL için:

  • 1.000 – 30.000 TL - %12,00
  • 30.000 – 250.000 TL - %12,00
  • 250.000 – 1 milyon TL - %12,25

Olarak hesaplanmıştır. Günlük Kazandıran Hesap kapsamında USD için belirlenen faiz oranları %0,85 olarak belirlenmiştir. EURO için faiz oranları %0,02’dir.

İş Bankası Günlük Hesap kapsamında sunulan faiz oranları döviz cinsine göre farklı olarak belirlenmektedir. Döviz hesapları için de işlem kanaları sadece İş Bankası mobil ve internet şubeleridir.

İş Bankası Günlük Kazandıran Hesap Nasıl Açılır?

Türkiye İş Bankası Günlük Kazandıran Hesap kampanyası kapsamında hesap açtırma işlemleri sadece bankanın online işlem kanalları üzerinden yapılabilmektedir. Hesap açılışının ardından gecelik değer kazanan birikimlerinizi gün içinde yine aynı işlem kanalları ile harcamaya başlayabilirsiniz. İş Bankası Günlük Kazandıran Hesap açma işlemleri:

  • İşcep Mobil ve
  • İş Bankası Bireysel İnternet Bankacılığı

Üzerinden yapılabilmektedir. Bu yöntemler dışında Günlük Kazandıran Hesap açamayacağınız gibi vadesi hesap özelliklerini kullanmanız da mümkün değildir. Faiz tahakkuku saat 00.00 – 08.00 saatleri arasında uygulanmaktadır.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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