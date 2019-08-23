İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranları ve Başvurusu 2019

İş Bankası konut kredisi kampanyası özellikle son yıllarda bankaların kredi faiz oranlarını indirmelerinin ardından yoğun bir taleple karşılaşmıştır. İş Bankası konut kredisi faiz oranları ve hızlı başvuru yöntemleri sayesinde avantajlı kredi seçenekleri sunmaktadır. İş Bankası konut kredilerinden yararlanmak için kredi notunuzun yeterli olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra çekilecek kredi tutarı ve geri ödeme planları da yine sizin gelir durumunuza ve kredi sicilinize göre belirlenmektedir.

İş Bankası konut kredileri banka tarafından ev kredisi başlığı altında sunulmaktadır. İş Bankasından konut kredisi almak için bankanın belirlediği kredi şartlarını taşımanız gerekmektedir. İş Bankası konut kredisi faiz oranları belirli dönemlere göre değişiklik gösterebilir.

İş Bankası Konut Kredisi Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İş Bankası ev kredisi başvurusu için bankanın belirlediği şartları taşımak ve istenen belgeleri eksiksiz olarak doldurmak gerekmektedir. İş Bankası ev kredisi talebinde bulanacak kişilerden;

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Gelir durumunu gösteren belge

Kredinin kullanılacağı gayrimenkulün ekspertiz değeri

Başvuru formu ve

Diğer belgeler

İstenmektedir. Banka tarafından başvuru sırasında sizden farklı belgelerde talep edilebilmektedir. Konut kredilerinden yararlanmak isteyen kişiler genellikle bu belgeleri bankalara teslim ederek kredi talebinde bulunabilmektedir.

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranları ve Vade Seçenekleri

İş Bankası konut kredisi faiz oranı bankalar tarafından yapılan güncel faiz indirimi kampanyaları kapsamında düşürülmüştür. Kamu bankları tarafından yapılan büyük indirim kampanyalarının ardından İş Bankası tarafından da benzer bir indirim hamlesi yapılmıştır. İş Bankası konut kredisi özellikleri;

%1,57 faiz oranı

120 ay vade seçeneği

Esnek ödeme imkânı

İle sunulmaktadır. İş Bankası konut kredilerinden yararlanmak için ister bankanın hızlı başvuru yöntemlerini kullanabilir isterseniz de banka şubelerini ziyaret ederek kredi talebinde bulunabilirsiniz.

İş Bankası Ev Kredisi Hesaplama

İş Bankası konut kredisi hesaplama işlemleri yapılırken mutlaka çekilecek kredi miktarı ve vade seçeneklerinin doğru belirlenmesi gerekmektedir. İş Bankası konut kredisi hesaplama araçları kullanılarak;

Aylık ödeme miktarı

Faiz oranları

Dosya masrafı

Yıllık maliyet oranı vb.

Birçok farklı detay öğrenilebilmektedir. İş Bankası resmi internet adresi üzerinden hesaplama araçlarını kullanarak kredi hesaplamasına ilişkin ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz. İş Bankası konut kredisi faiz oranları yapılan son değişiklilerle birlikte güncellenmiştir. Bu nedenle değişen oranları kontrol etmeniz tavsiye edilmektedir.

İş Bankası Konut Kredisi Başvuru Yöntemleri

İş Bankası konut kredisi başvuru yöntemleri arasında en çok hızlı kredi başvuru yöntemleri kullanılmaktadır. İş Bankası konut kredilerine hızlı ön başvuru yaparak bankalarda uzun süre beklemeye gerek kalmadan kredi başvurularınızı yapabilirisiniz. İş Bankası konut kredisi başvuruları;

İnternet bankacılığı üzerinden

Mobil şubelerden

Çağrı merkezlerinden ve

Direkt şubelerden

Yapılabilmektedir. Anında kredi başvurusu için banka tarafından belirlenen yöntemleri kullanan kişiler ön başvurularını yapmış sayılırlar. Asıl işlemler için banka şubelerine gidilmesi gerekmektedir.

İş Bankası Konut Kredisi Sorgulama

İş Bankası kredi sorgulama işlemleri için bireysel internet bankacılığı kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra, çağrı merkezleri ve ATM’ler üzerinden kredi detaylarına ilişkin benzer bilgilere ulaşmanız mümkündür.

İş Bankası kredi sonuçları genellikle 2 en fazla 3 hafta içinde sonuçlandırılmaktadır. Diğer kredi türlerine göre konut kredilerinin sonuçlanma süresinin uzun olması ekspertiz raporu ve tapuya ilişkin işlemlerin uzun sürede tamamlanmasından kaynaklanmaktadır. İş Bankası konut kredisi faiz oranları ve kredi sorgulama detayları için İş Bankası resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.