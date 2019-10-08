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İş Bankası'ndan “TLREF“e Endeksli Kredi

İş Bankası, reel sektöre Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli kredi desteği sağlayacak.

Ekonomi 08.10.2019, 12:47 08.10.2019, 12:52
İş Bankası'ndan “TLREF“e Endeksli Kredi

İSTANBUL (AA) - İş Bankası, reel sektöre Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli kredi desteği sağlayacak.

İş Bankası açıklamasına göre, İş Bankası'nın reel sektöre sağlayacağı TLREF’e endeksli kredide limit, işlem ve firma bazında kredi değerliliğine göre belirlenecek.

TLREF, finansal sistem tarafından erişilebilir ve uluslararası standartlarla uyumlu bir referans faiz oranı olarak repo piyasasında çok yüksek hacmin geçtiği gecelik işlemlerden Borsa İstanbul tarafından hesaplanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı #ekonomi #iş bankası
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