"İş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır"
-İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: - "İTO'nun temsil ettiği 420 bin üyemiz adına söylemek isterim ki, iş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır" - “Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakıyetler diliyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcıları olsun”
İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İTO'nun temsil ettiği 420 bin üyemiz adına söylemek isterim ki, iş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır." açıklamasında bulundu.
Avdagiç, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
Türkiye bunu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük öngörüsüyle fark etti. Önce Pençe, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları yapıldı. Şimdi hepsinden daha kapsamlı bir sınır ötesi harekata başlandı. Allah’ın izniyle bu hareket da başarıyla tamamlanınca, Akdeniz’den İran sınırına kadar güneyimiz güven altında olacak. Böylece sınır ötesinde Türkiye’yi tehdit eden unsurların gelişmesine fırsat verilmeyecek. Birileri Atlantik ötesinden geliyorsa, birileri kuzeyden gelip bu coğrafyaya müdahale etmek istiyorsa, onların hepsinden önce bizim bu coğrafyada söz söyleme hakkımız var. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakıyetler diliyorum. Cenab-ı Hak, yar ve yardımcıları olsun.”
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