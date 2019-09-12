İş dünyası, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Merkez Bankası yeni yönetimi piyasaların nabzını iyi okuyor. Tüm kötü senaryolara rağmen gerçekleri görerek, faiz konusunda doğru kararlar vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Aydın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, küresel iktisadi faaliyetlerin zayıflamasına rağmen Avrupa ve ABD merkez bankalarının enflasyonda aşağı yönlü risklerin belirginleşmesiyle para politikalarını genişletebilmek adına faiz indirimlerine gittiğini belirtti.

Orhan Aydın, şöyle devam etti:

"Bizde de aynı gerekçeler varken faizlerin aynı oranlarda tutulması doğru bir karar olmayacaktı. Merkez Bankası yeni yönetimi piyasaların nabzını iyi okuyor. Tüm kötü senaryolara rağmen gerçekleri görerek, faiz konusunda doğru kararlar vermeye devam ediyor. Faizlerin düşmesi piyasalara moral oluyor. Unutmayalım ki, ekonomileri ayakta tutan ana argümanlardan biri de moraldir. Piyasalardaki canlanmayı bizler de hissetmeye başladık. İnşallah 2020 şubat ayı sonrası bunu daha da canlı hissedeceğiz."

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin de konut kredisi faizinin yüzde 1'in altına düşmesinin gayrimenkul sektörünü harekete geçirdiğini belirterek, "Özellikle beklemede olan kesimlerin harekete geçmesiyle konut kredisi kullanımı yeniden yükselişe geçecektir." ifadesini kullandı.

Konut kredisi faizinin yüzde 1'in altına düşmesinin gayrimenkul sektörünü harekete geçirdiğini vurgulayan Yetgin, "25 Temmuz’da Merkez Bankası’ndan faiz indirimi kararının ardından ilk adımı Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank attı ve konut kredisi faizini yüzde 0,99'a çekti. Kamu bankalarını izleyen bazı özel bankaların da konut kredisi faizlerinde indirime gitmesinin sektöre katkısı son derece olumlu oldu. Konut satışlarını olumlu etkileyecek faiz indiriminin sektörün geneline yayılması ve bu indirimlerin özel bankalarda da devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yetgin, şunları kaydetti:

"Gayrimenkul sektörü mevcut gayrimenkullerden yararlanmak isteyenler için cazip fırsatlar sunmaktadır. Maliyet artışına karşı fiyatlar artmadığı gibi yeni inşaat ruhsatları da azaldı. Aslında içinde bulunduğumuz süreçte konuta talep azalmadı, vatandaşlar uygun alım koşullarını bekledi. Ancak şimdi yatırıma dönme süreci başladı. Bu süreç faiz oranlarının inmesiyle ivme kazanacak. Özellikle beklemede olan kesimlerin harekete geçmesiyle konut kredisi kullanımı yeniden yükselişe geçecektir. Dolayısıyla, 2019 yılının son çeyreğinde konut satışları daha da artacaktır."

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, son dönemde hem dünyada hem yerel bazda yaşanan ekonomik zorlukların konut talebinde ciddi daralmaya neden olduğunu ve beklenmedik bir arz fazlası ile karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Yenigün, şunları ifade etti:

"Süren konut ihtiyacına rağmen satışlardaki durgunluk, yüksek faiz nedeniyle alıcıların birikimlerini mevduatta değerlendirmesi, düşen alım gücü ve geleceğe yönelik endişelerin bir sonucu olarak açıklanmaktadır. Bu atmosferde, hem yatırımcı hem de son tüketiciye yönelik kredi olanaklarının geliştirilmesi daha fazla önem kazanmıştır. Bu çerçevede son olarak kamu bankaları aracılığıyla hayata geçirilen kampanyalar ile konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesini, Merkez Bankası'nın 25 Temmuz ve ardından bugün aldığı faiz indirimi kararlarının izlemesi sektörümüz açısından son derece olumludur."

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas de Merkez Bankasının faiz indirimine devam ettirmesini gayrimenkul sektörü olarak olumlu bulduklarını aktardı.

Enflasyonun eylül ve ekim aylarında da baz etkisiyle yüzde 10’un biraz daha altına düşeceği öngörüsünde bulunan Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla 325 baz puanın temkinli bir duruş olduğunu söyleyebiliriz. Son 1 yıl içerisinde mevduatta yüksek faizin olması tabii ki enflasyonla da paralel bir şekilde ticari hayatı çok olumsuz etkilediğini tecrübe ettik. Yatırımları, inşaat sektörünü ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiledi. Konut kredileri yıllık yüzde 25-30 aralığına kadar çıktı. Faiz yüksekliğinin son 1 yılda ciddi anlamda ülke ekonomisini de üretimi de geri çeken bir etkisi olmuş oldu. Ağustos başında hükümetimizin desteğiyle kamu bankaları konut kredilerini 0,99'a çektiler. Bu piyasada hemen karşılık buldu. Ciddi anlamda kamu bankalarına konut kredi talebi oluştu. Ağustos ayının rakamlarında toplam konut kredi portföyü bankalarımızda son 20 aydır ilk defa artı yazmış oldu. 2,6 milyar TL artı bir kredi kullanılmış oldu.

Bugün yapılan faiz indirimiyle beraber özel bankalarımızın da konut kredilerinde kamu bankalarına yaklaşacağını düşünüyoruz.



