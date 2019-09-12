İş dünyasından faiz indirimi değerlendirmesi

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Merkez Bankasının faiz indirim kararının sanayici için can suyu olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, faiz indiriminin büyümeyi kısa vadede pozitif düzeye çekemese bile küçülmeyi azaltmasını beklediklerini belirtti.

Bankacılık sektörünün bu indirim sonrası kredi kullandırmada daha iştahlı davranmasını temenni eden Yorgancılar, "Ellerinde yüksek faizli kamu kağıtlarının varlığı nedeniyle düşecek faizlerle karları artacak olan bankacılık sektörünün ilave kaynak elde edebileceği görülüyor. Ayrıca sektördeki sorunlu kredilerin banka bilançolarına zarar vermesini engelleyecek önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi, bankacılığın rahatlatılması gerekiyor. Bunların yanında ekonomideki olumlu sayılabilecek gelişmelerin yüksek nitelikte bir içerikle açıklanacak yeni Orta Vadeli Program ile desteklenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yorgancılar, "faiz indiriminin sanayici için can suyu olacağını" vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Enflasyonun hem bulunduğu düzey hem de eylül ayında baz etkisiyle daha da düşecek olması Merkez Bankasına faiz indirimi için imkan sunmuştur. Ancak küresel ve ulusal ekonomik boyuttaki sorunlar nedeniyle çok dikkatli olunması gerekiyor. Zira, ülke olarak geçen yıl faiz artımında geç kalmanın bedelini ödedik. Bu yıl da erken ve hızlı faiz indiriminin bedelini ödemek zorunda kalmayalım, faiz indirimlerinin olumlu etkilerini yüksek oranlı kur artışı ile heba etmeyelim."

Yorgancılar, gelinen noktada faiz indirimlerinin iç yatırım ve tüketim talebini büyük oranda artırmasını beklemediklerini de sözlerine ekledi.

- "Faiz indirimini memnuniyetle karşılıyoruz"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de faiz indirim kararı sayesinde iş dünyası olarak daha düşük maliyetlerde borçlanmaya fırsat tanındığını anlattı.

Özgener, yüksek faizin, üretim ve yatırımın önündeki en büyük engel olduğuna dikkati çekerek, "Önceki faiz indirimiyle yüzde 1'in altına çekilen konut kredisi faiz oranlarının ve ticari kredi faiz oranlarının daha da aşağı çekilmesini ümit ediyoruz. Kamu bankaları baş rolü oynayacaklardır, ancak özel bankaların da kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerine eşlik etmesini bekliyoruz.

Kredi yapılandırmalarının gerçekleşmesini ve yeni kurulan firmalarımıza kredi vermek için desteklerini talep ediyoruz. Merkez Bankası faiz indirimini memnuniyetle karşılıyoruz ancak bu haliyle bile faiz oranları rakiplerimize göre yüksek. Bu nedenle üretimin, yatırımın, ihracatının önünün daha da açılması için gelecek aylarda da enflasyonda iyileşmenin ve faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyor ve istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, piyasaların karara olumlu tepki gösterdiğini ve döviz kurlarının inişe geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sırada bu indirimin bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansıması var. Kaynakların hızla üretime yönlenmesi gerekiyor. Tüketicilerin, piyasalardaki belirsizlik nedeniyle uzun zamandır erteledikleri tüketim ihtiyaçlarını yavaş yavaş realize etmeye başlamasıyla da ekonomide bir canlanma yaşanacaktır. Bu canlanmanın kalıcı reformlarla sürekli kılınması da işsizliğin ve enflasyonun düşmesine olumlu katkı sağlayacaktır."

- "Kurun piyasalardaki baskısının azalacağını umut ediyoruz"

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, faiz oranlarının daha da aşağıya çekilerek üretimin ve üreticinin önünün açılmasını, finans kaynaklarına ulaşabilirliğinin kolaylaştırılarak iş dünyasının desteklenmesini istediklerini söyledi.

Faiz indirimini önemsediklerini anlatan Erdoğan, "Son dönemde bu yönde atılan adımları ve gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gerekse TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bu yöndeki çağrılarını çok önemli buluyor ve destekliyoruz. Her ikisinin de gayretleri bu yönde. Milli bir sorumluluk alıp gereken düzenlemeye gidecek finans sektörümüzün katkılarıyla, kısa zamanda faiz ve enflasyon gibi ekonomideki iki temel sorunu aşacağımıza inanıyoruz. Kurun piyasalardaki baskısının da bununla birlikte azalacağını umut ediyoruz." diye konuştu.



