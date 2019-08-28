İşgücü girdi endeksleri açıklandı
İstihdam endeksi 2019 ikinci çeyrekte yüzde 6,1 azaldı.
İstihdam endeksi 2019 ikinci çeyrekte yüzde 6,1 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) işgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,2, inşaat sektöründe yüzde 28,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 2,1 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 7,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 azaldı
ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YÜZDE 9,2 AZALDI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,6, inşaat sektöründe yüzde 32,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,7 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 9,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 azaldı.
BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YÜZDE 18,4 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 19,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 7,5 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,2 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,7 arttı.
SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YÜZDE 30,0 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 27,7, inşaat sektöründe yüzde 36,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 27,9 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 8,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,3 arttı.
SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YÜZDE 30,3 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 28,3, inşaat sektöründe yüzde 36,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 28,1 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 8,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,4 arttı.
SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YÜZDE 28,0 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 24,7, inşaat sektöründe yüzde 38,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 26,4 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,6 arttı.
(İHA)
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