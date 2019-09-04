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İslahiye üzümünde kurutma zamanı

- Gaziantep'in önemli üzüm üretim merkezlerinden İslahiye ilçesinde, bağ bozumu sonrası üzümlerin kurutulmasına başlandı

Ekonomi 04.09.2019, 09:43
İslahiye üzümünde kurutma zamanı
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in önemli üzüm üretim merkezlerinden İslahiye'de, 50 bin dekar alandan toplanan üzümlerin kurutulmasına geçildi.

İlçeye bağlı Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt ile diğer bazı mahallelerde, bağ bozumunun ardından "Antep karası" ve "hatun parmağı" üzüm çeşitlerini kurutan işçiler, gün boyunca güneşin altında yoğun mesai harcıyor.

Bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve 43 bin ton rekoltenin beklendiği üzümün sofralık çeşitleri, yurdun çeşitli yerlerine ve yurt dışına gönderiliyor. Bir bölümüyse meyve suyu fabrikaları tarafından yerinde alınıyor.

Geriye kalan üzümlerin bir kısmı kurutulup kuru üzüm olarak, diğer kısmı ise pekmez yapılarak piyasaya sunuluyor. İlçede kuru üzümün kilogramı 19 ila 20 lira arasında satılıyor.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede üretilen yaklaşık 6 bin ton kuru üzümün satışa sunulduğunu kaydetti.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 25 yıldır üzüm üretimi yapan İsmet Bülbül de kuru üzüm için bağlarda yoğun bir çalışma başladığını belirtti.

Sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümlerin, potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırıldıktan sonra sergilerde kurutulmaya bırakıldığını dile getiren Bülbül, bu yıl sadece kendisinin 15 ton üzüm kuruttuğunu aktardı.

Bülbül, üzümlerin sergide kurutulduktan sonra makinelerle çöplerinin ayıklandığını, kasalara konulup işletmelere satıldığını kaydetti.

#İslahiye #kuru üzüm #kurutma #üzüm
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