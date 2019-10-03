İSO Yönetim Kurulu’nda yeni görev dağılımı
- Yönetim kurulu birinci başkan yardımcılığını İrfan Özhamaratlı, ikinci başkan yardımcılığını ise Sadık Ayhan Saruhan üstlendi
İSTANBUL (AA)- İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu’nda yeni görev dağılımı gerçekleştirildi.
İSO Yönetim Kurulu’nun son toplantısında belirlenen görev dağılımına göre, Sayman Üyelik görevine Bekir Yelken getirilirken, İSO’nun yeni Yönetim Kurulu Üyesi de Yönetim Kurulu Yedek listesindeki ilk isim olan Yüksel Özyurt oldu.
Yeni görev Dağılımının ardından İSO Yönetim Kurulu, Erdal Bahçıvan-Yönetim Kurulu Başkanı, İrfan Özhamaratlı- Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı, Sadık Ayhan Saruhan-Yönetim Kurulu İkinci Başkan Yardımcısı, Bekir Yelken-Yönetimi Kurulu Sayman Üyesi, Sultan Tepe-Yönetim Kurulu Üyesi, Kemal Akar-Yönetim Kurulu Üyesi, İsmail Cenk Çimen-Yönetim Kurulu Üyesi, Vehbi Canpolat-Yönetim Kurulu Üyesi, Cemal Keleş-Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa Tacir-Yönetim Kurulu Üyesi, Yüksel Özyurt-Yönetim Kurulu Üyesi şeklinde sıralandı.
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