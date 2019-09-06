İsotun acısı cep yakıyor
Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan isot olarak adlandırılan pul biber, bu yıl hasadının az olmasından dolayı fiyatıyla cep yakacak.
Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan isot olarak adlandırılan pul biber, bu yıl hasadının az olmasından dolayı fiyatıyla cep yakacak.
Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan isotun fiyatı, hem tarla ve bahçelere dadanan yaprak kurdu hem de ürünün az yetiştirilmesinden dolayı arttı. Veriminde geçen yıla göre düşüş yaşanan kırmızı biber geçen yıl 1 ile 1,5 lira arasında satılırken, bu yıl ise 2,5 ile 3 lira arasında satışa sunuluyor. Vatandaşlar, her yıl yüzlerce kilo aldıkları kırmızıbiberi bu yıl alamadıklarını belirterek fiyatların bir an önce düşmesi gerektiğini ifade etti.
“BU YIL İSOT ÇOK PAHALI”
DAHA DA PAHALI OLMASI BEKLENİYOR
Bu yıl isot az ekildiği için rağbet gördüğünü dile getiren vatandaşlardan Abdullah Cesur, “İsot yetiştiricileri tarlada çalışıyor. İsot yetiştiricileri isotun her türlü bakımını yapıyor. Yetiştiriciler, fiyatının 5 lira olmasını istiyor. Vatandaşlar da isotun fiyatının ucuz olmasını istiyor. Bu yıl isot ekimi az olduğu için rağbet görüyor. İsot gittikçe pahalı olacak” şeklinde konuştu.
Fiyatlara ilişkin konuşan esnaf Nurettin Üfürmek ise “İsot geçen yıla göre verimi çok az. İsot fiyatları şu an 2 liradan başlayarak, 3 liraya kadar çıkacak. Çiftçiler bu yıl çok pamuk ektiği için pamuk fiyatları düşük fiyata satılıyor. Vatandaşlar gelip buraya isot almak istiyor ama pahalı olduğu için isot alamadan evine geri gidiyor. İsot fiyatları yükselmekte, daha da yükselecek” diye konuştu.(İHA)
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