Flaş HaberGÜNDEM ÖZETİ / 6 Eylül 2019
Son Dakika
İstanbul, "fizy İstanbul Müzik Haftası"yla müziğe doyacak
İSTANBUL(AA) - Geçen yıl başlayan ve 200 bini aşkın müziksevere birbirinden eğlenceli konserler sunan fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yıl da Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını ağırlayacak.Fizy'den yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin...
Ekonomi 06.09.2019, 12:04
İSTANBUL(AA) - Geçen yıl başlayan ve 200 bini aşkın müziksevere birbirinden eğlenceli konserler sunan fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yıl da Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını ağırlayacak.
Fizy'den yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin ilk ve tek popüler müzik ve kültür festivali olan organizasyon, 21-27 Ekim'de dijital müzik platformu fizy’nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek konserlerle İstanbul’un her noktasına müzik ve eğlenceyi taşıyacak.
Zorlu PSM, Vadi Açıkhava, Harbiye Açıkhava Sahnesi, IF Beşiktaş ve Kadıköy Sahne gibi pek çok mekânda gerçekleşecek konserler serisi, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.
Yeni Sayımız