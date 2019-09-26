İstanbul’da yeni metro hattı için 175 milyon avroluk kredi
- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Societe Generale, İstanbul'da yeni bir metro hattının yapılması için toplam 175 milyon avroluk finansman sağladı
LONDRA (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ve Societe Generale’in, İstanbul’da metro hattının geliştirilmesi için toplam 175 milyon avroluk kredi sağlanması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
EBRD’den yapılan açıklamada, bankanın, 20 milyon avrosu Societe General tarafından sağlanmak üzere, 97,5 milyon avroluk krediyi İstanbul’da yeni bir metro hattının inşası için onayladığı belirtildi.
Açıklamada, buna ek olarak Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’nın da projeye 77,5 milyon avroluk kredi sağlayacağı belirtildi.
Açıklamada, İstanbul’da yeni metro hattı projesinin toplam maliyetinin 410 milyon avro olduğu belirtildi.
Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, “EBRD’nin desteklediği ve Türkiye sunabileceklerine örnek teşkil eden bu anlaşmanın yapılmasından memnuniyet duyuyorum. Biz, bu anlaşmaya ticari bankaların çekilmesinin zor olduğu bir dönemde başladık. Bu bizim zor zamanlarda güvenilir bir ortak olduğumuzu gösteriyor.” şeklinde konuştu.