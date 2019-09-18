İşte BMC'nin Yeni Aracı: BMC PİCKUP

- Sivil ve askeri versiyonu olacak pikap aracı ilk kez TEKNOFEST İstanbul'da sergileyen BMC, geniş bir araç ailesi oluşturmaya hazırlanıyor

- BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk: "Ocak ayının ilk haftasında büyük ihtimalle seri üretime gireceğiz. İlk hedefimiz aracı İçişleri Bakanlığına vermek"

- "Araç büyük ihtimalle Orta Doğu'da kullanılan pikap tipi araçların yerini alacak"

- "Bunun devamı gelecek, bu ilk versiyondu. Aşağı yukarı 7 versiyonunu yapacağız. Asıl sürprizi de yılbaşında yapacağız. Yılbaşında daha farklı bir aracı piyasaya süreceğiz inşallah"

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin önde gelen kara aracı üreticilerinden BMC, kısa süre önce ortaya çıkan pikap aracın farklı tiplerini üreterek geniş bir araç ailesi oluşturmayı hedefliyor.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul), yeni araç projelerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Öztürk, festivale sayılı günler kala ortaya çıkan pikap aracı 2 yıl önce tasarlamaya başladıklarını söyledi.

Aracın önce İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik personelinin meskun mahal ihtiyaçlarına cevap vermek için tasarlandığını anlatan Öztürk, sonrasında aracın değişip geliştiğini ifade etti.

Aracın hem sivil versiyonunu geliştirmek, hem de askeri ihtiyaçları karşılayabilmek için yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını vurgulayan Öztürk, aracın ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fabrika ziyaretinde ortaya çıktığını dile getirdi.

BMC'den yeni yerli araçlar geliyor.

Öztürk, "Aracın teknik özellikleri istenilen şekilde oldu. Başarılı şekilde de piyasaya sürdük. Bunun devamı gelecek, bu ilk versiyondu. Değişik versiyonları var, aşağı yukarı 7 versiyonunu yapacağız. Asıl sürprizi de yılbaşında yapacağız. Yılbaşında daha farklı bir aracı piyasaya süreceğiz inşallah." dedi.