İsteğe bağlı sigorta şartları nedir? SGK Kredi Kartı İle Nasıl Ödenir?

SGK Kredi Kartı İle Nasıl Ödenir?

SGK kredi kartı prim ödeme işlemleri, Bankalararası Kart Merkezi ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan işbirliğinin ardından kullanılmaya başlayan bir sistemdir. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden ilgili tüm ödemelerinizi kredi kartı ile yapmanız mümkündür. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kredi kartı ile ödeme için iki farklı yol belirlenmiştir. Buna göre ister e – devlet üzerinden isterseniz de online bankacılık üzerinden kredi kartı ile ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapacağınız ödemeler için kredi kartı kullanmanız mümkündür. SGK kredi kartı ile ödeme işlemleri için internet üzerinden kart bilgilerini girmeleri ve ödeme unsurunu seçmeleri gerekmektedir. İnternet veya mobil bankacılık kullanarak kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

Kimler SGK Kredi Kartı İle Prim Ödeyebilir?

SGK ödemeleri sorgulama ve ödeme işlemleri için birçok farklı yöntem tercih edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden herhangi bir prim veya borç ödemesi olan kişiler kredi kartı ile rahatlıkla ödemelerini yapabilirler. Kredi kartı veya banka kartı ile SGK ödemesi yapmak isteyen kişiler bu işlemi farklı yollarla yapabilir. İşverenler tarafından yapılacak SGK ödemesi için SGK sicil numarasının bilinmesi gerekmektedir.

SGK prim ödemeleri işverenler tarafından veya kişinin kendi isteğine bağlı olarak yapılabilir. İşveren tarafından yapılan ödemeler genellikle muhasebecilerin kontrolündedir. Ancak, kişiler isteğe bağlı SGK primi veya borç ödemesi yapıyorlarsa ödemelerini kredi kartı veya banka kartı ile de rahatlıkla yapmaları mümkündür.

Kredi Kartı İle SGK Primi Nereden Ödenir?

SGK yapılandırma kredi kartı ile ödeme , prim ödeme veya borç ödeme işlemleri için SGK tarafından ön görülen biçimde ödeme gerçekleştirilebilir. Sosyal Güvenlik Kurumuna kredi kartı ile ödemler iki farklı şekilde yapılabilir. Bunlar:

E – devlet üzerinden,

Bankalar aracılığıyla,

Yapılabilir. E – devlet üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra ödem işlemlerini başlatabilirsiniz. Aynı şekilde bankaların internet şubeleri üzerinden ödemeler bölümünü kullanarak, banka kartı veya kredi kartı ile ödeme yapılabilir. SGK kredi kartı ile ödeme işlemleri kısa sürede internet üzerinden yapılabilmektedir.

E – Devlet Üzerinden SGK Kredi Kartı Ödemesi Nasıl Yapılır?

E – devlet SGK kart ile ödeme işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu Kart İle Prim Ödeme Uygulaması sayfasına giriş yapmanız gerekmektedir. T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yaparak ödeme adımlarını takip edebilirsiniz.

Hizmetler bölümü üzerinden veya arama butonuna e – devlet sistemine giriş yaptıktan sonra SGK başlığı altında kart ile ödeme seçeneğini rahatlıkla bulabilirsiniz. E – devlet üzerinden SGK kart ile ödeme işlemlerinin yanı sıra, SGK’ya ilişkin daha birçok farklı işlem yapılabilmektedir.

Bankalardan Kredi Kartı İle SGK Ödeme Nasıl Yapılır?

Bankadan kart ile SGK ödeme yöntemi mobil veya internet bankacılığı kullanan kişiler tarafından kullanılabilir. Kredi kartınızın veya hesabınızın tanımlı olduğu bankanın mobil veya internet şubesi üzerinden kart ile ödeme yapmanız mümkündür. Tek seferlik ödemelerin yanı sıra, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemeleri için aylık olarak hesabınız üzerinden otomatik ödeme talimatı vermeniz de mümkündür.

Sosyal Güvenlik Kurumuna ait ilgili tüm borç ve prim ödemeleri için internet bankacılığı avantajından yararlanabilirsiniz. Otomatik ödeme talimatı vermeniz halinde her ay düzenli olarak ödemeleriniz kendiliğinden gerçekleştirilir. Ancak, SGK kredi kartı ile ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için hesabınızda yeterli bakiyenin olması gerekmektedir. Benzer şekilde internet bankacılığı üzerinden SGK ödemelerinin yanı sıra, vergi, fatura vb. diğer tüm ödemelerinizi kredi kartı ile yapmanız mümkündür.