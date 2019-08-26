İstifa Edenler Kıdem Tazminatı Alabilecek: Tek Bir Şartı Var

Milyonlarca kişi, 15 yıl ve 3600 gün prim şartını karşıladığında iş yerinden istifa ederek kıdem tazminatı alabileceği düşüncesiyle hareket ediyor. Fakat bu hata, uzun yıllardan beri biriken tazminatınızı 0'a indirebilir. İşte o şartlar...

İş Kanunu Belirliyor!

Kıdem tazminatı, işçinin birtakım sebeplerle iş yerinden ayrılma kararı alırken, işveren tarafından iş kanununca vermiş olduğu bir tazmiant olmaktadır. Kıdem aynı zamanda işçinin en önemli güvenceleri arasında yer alıyor. Çünkü bu sayede işveren kafasına göre işçi çıkartamıyor. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçiler için birtakım şartlar karşılandığı takdirde kıdem tazminatı alma hakkı var. Bu şartlar kaşılanmazsa ne yazık ki işçi kıdem tazminatı alamıyor.

Kritik Tarih

Bu konudaki kritik tarih 1999 oluyor. 8 Eylül 1999... Eğer bu tarihten önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olan, yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamıyla yerine getirmiş olan çalışanlar, SGK'ya başvuruda bulunarak "Emeklilik hakkını elde etmiştir" yazısını alarak işverene teslim ettikten sonra istifa edip, kıdem tazminatı alabiliyor.

Tam 8 Eylül 1999'da işe başlayanlar ise ne yazık ki bundan yararlanamıyor. 1 günle kaybediyor. Bu tarihten önce başlanılmış olması gerekiyor.

Evlenenler ve Askere Gidenler Alabiliyor

Kıdem tazminatı yine birkaç sebeple daha veriliyor. Her şeyden önce bu tazminatı alabilmek için söz konusu işyerinde minimum 1 yıl süreyle çalışılmış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra sözleşmenin işverence feshedilmesi de gerekiyor. Bu kapsamda askerlik görevini yerine getirecek olan kişi ve yine evlendikten sonra 1 yıl içerisinde işyerinden ayrılma kararı alan kadına kıdem tazminatı veriliyor.