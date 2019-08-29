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İstMarina AVM'de okul alışverişlerine özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Anadolu Yakası’nın sosyal yaşam merkezi İstMarina AVM, 31 Ağustos - 08 Eylül tarihleri arasında çocukların okul ihtiyaçlarından oluşan binlerce hediye verecek.

Ekonomi 29.08.2019, 10:20 29.08.2019, 12:52
İstMarina AVM'de okul alışverişlerine özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Anadolu Yakası’nın sosyal yaşam merkezi İstMarina AVM, 31 Ağustos - 08 Eylül tarihleri arasında çocukların okul ihtiyaçlarından oluşan binlerce hediye verecek.

İstMarina, düzenlediği etkinlikler ve konserlerin yanı sıra sunduğu özel fırsatlar ve kampanyalarla da dikkat çekiyor. İstMarina AVM, yeni eğitim dönemine merhaba demeye hazırlanan öğrencileri ve ailelerini sevindirecek bir kampanyaya imza atıyor.

31 Ağustos - 08 Eylül tarihleri arasında geçerli kampanyada çocukların okul ihtiyaçlarından oluşan binlerce hediye seçeneği İstMarina AVM’de ziyaretçilerini bekliyor.

Kampanya kapsamında, 300 TL’lik alışverişe; okul kırtasiye seti, D&R hediye çeki, top, Playland kart ve suluk. 600 TL ve üzeri alışverişe; itunes hediye kartı ve sırt çantası. bin TL’lik alışverişe, scooter, powerbank. 3 bin TL’lik alışverişe ise akıllı çocuk saati hediye edilecek.

 

- Dev markalar yer alıyor

İstMarina AVM'de Vakko'dan Koton'a, Kiğılı'dan Zara'ya, Hotiç’ten Teknosa'ya, Ebebek'ten Altınbaş'a, İpekyol’dan Network’e kadar birçok ünlü markanın yeni konseptleri yer alıyor.

#İstMarina
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