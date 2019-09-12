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İtalya'da işsizlik ikinci çeyrekte düştü
ROMA (AA) - İtalya'da işsizlik, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9'a geriledi.
Ekonomi 12.09.2019, 13:31 12.09.2019, 14:38
ROMA (AA) - İtalya'da işsizlik, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9'a geriledi.
İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) verilerine göre, bu yılın nisan-haziran döneminde işsizlik, 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,9 olarak ölçüldü.
Söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre çalışan sayısı 130 bin arttı.
İkinci çeyrekte yüzde 9,9'a gerileyen işsizlik, ülkede mali borç krizinin yoğun şekilde hissedildiği 2011'in son çeyreğinde kaydedilen yüzde 9,2'den sonra ölçülen en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.
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