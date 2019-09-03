İthalatta gözetim uygulaması

ANKARA (AA) - LED ampullerin ithalatında kilogram başına 14 dolara kadar gözetim uygulanacak.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle LED ampullerin ithalatında yürütülecek gözetime ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, söz konusu ampullerin ithalatında kilogram başına 14 dolara kadar gözetim devrede olacak.

Bu eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek "Gözetim Belgesi" ile ithal edilebilecek.

Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden elektronik imzayla yapılacak. Ayrıca, www.turkiye.gov.tr adresinden de başvurulabilecek.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

