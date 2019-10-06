JESDER'in yeni yönetimi seçildi
ANKARA (AA) - Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğinin (JESDER) başkanlığına Ali Kındap ve Ufuk Şentürk'ün seçildiği bildirildi.JESDER'den yapılan yazılı açıklamada, Kındap ve Şentürk'ün başkanlık görevini...
Ekonomi 06.10.2019, 13:29
ANKARA (AA) - Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğinin (JESDER) başkanlığına Ali Kındap ve Ufuk Şentürk'ün seçildiği bildirildi.
JESDER Olağan Genel Kurulu'nun İzmir'de toplandığı belirtilen açıklamada, "JESDER Başkanlığı’na Ali Kındap ve Ufuk Şentürk seçildi. Yapılan seçimlerle, JESDER’in yeni yönetim ve denetim organları da belirlendi. Yönetim kurulu üyeleri, Zorlu Enerji Temsilcisi Ali Kındap, Enerjeo Kemaliye Elektrik Üretim AŞ Temsilcisi Ufuk Şentürk, Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ Temsilcisi Mehmet Şişman, Gürmat Elektrik Üretim AŞ Temsilcisi İbrahim Cem Özkök, Maspo Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ Temsilcisi Murat Solmaz’dan oluştu." ifadeleri kullanıldı.
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