JP Morgan'dan ABD'yi Korkutan Dolar Açıklaması!: Dolar Düşücü Mü?

JP Morgan'dan ABD'yi Korkutan Dolar Açıklaması!

Dünyanın en büyük yatırım bankaları arasın gösterilen ABD merkezli JP Morgan, dolar rezervleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu . ABD’yi ve küresel çapta hizmet veren şirketleri tedirgin eden açıklamaya göre, dünya genelinde doların rezerv para statüsünün kısa süre içinde tükeneceği belirtilmiş ve müşteriler uyarılmıştır. JP Morgan’ın ABD’yi korkutan dolar açıklamasının ardından, birçok uzman dolar için geri sayımın başladığını ifade etmişlerdir.

JP Morgan Döviz, Emita ve Faiz Stratejistti Craig Cohen tarafından kaleme alınan makalede doların önümüzdeki dönemlerde küresel çapta yaygınlığının azalacağı belirtilmiştir. Amerikan dolarının yaklaşık 100 yıldır global rezerv para olduğu ve dünya üzerinde ABD dışında birçok farklı yerde yatırımcıların dolar ağırlıklı hizmet verdikleri vurgulanmıştır.

Orta vadede doların mevcut değerinin azalacağına inanan Craig Cohen, birçok yapısal neden ve farklı dönemlerde yaşanan engeller nedeniyle de ABD dolarının dünyada hakim para olma özeliğini büyük ölçüde kaybedeceğini belirtmiştir.

Açıklamasında doların yaygın olarak dünya genelinde rezerv para statüsüne ulaşmasındaki temel etkenin de Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) kuruluşuna bağlanmaktadır. ABD’deki genel kanı ise 1944 yılında Bretton Woods anlaşmasının doların bugünkü rezerv statüsüne ulaştığı yönündedir. Ancak Craig Cohen bu durumun 1913 yılında FED’in kurulmasıyla oluştuğunu iddia etmektedir.

Önümüzdeki dönemlerde ABD’nin devamlılık arz eden dış borçlarının, rezerv para olan doları geçeceği ve sürekli borçlanmaların artarak, ABD’nin bu açığını ithalat ile kapattığı vurgulanmıştır. ABD ekonomisi için oldukça karamsar bir yaklaşımda bulunan JP Morgan yetkilisi, önümüzdeki dönemde Asya ekonomisinin ABD’yi geçeceğini de vurguladı.

Doların Değer Kaybetmesinde Asya Etkili Olacak!

ABD merkezli JP Morgan yatırım bankası, dünya ekonomisinde bomba etkisi yaratan bir makale yayınladı. Craig Cohen tarafından hazırlanan makalede ABD dolarının orta vadede rezerv para özelliğini kaybederek değerini yitireceği ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra Asya ülkeleri arasında; Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore vb. ülkelerin kısa süre içinde dünya ekonomisinde baskın ülkeler olacağı da ifade edilmiştir.

ABD’nin ve doların küresel ekonomideki hâkimiyetinin 2015 – 2030 dönemleri arasında önemli güç kayıpları yaşayacağı ve önümüzdeki on yıllar içinde Asya ekonomisin baskın güç olacağı da makalenin en çok dikkat çeken başlıkları arasında gösterilmektedir.