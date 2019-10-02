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Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2 oldu
ANKARA (AA) - Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5'ten yüzde 2'ye çekildi.Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak...
Ekonomi 02.10.2019, 08:55 02.10.2019, 10:00
ANKARA (AA) - Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5'ten yüzde 2'ye çekildi.
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2 oldu.
Söz konusu oran, yüzde 2,5 olarak uygulanıyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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