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Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan Ağustos ayından önce konut kredisi kullanmış müşterilerin kredileri, aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenilenecek.

Ekonomi 30.09.2019, 09:28 30.09.2019, 09:33
Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak
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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan Ağustos ayından önce konut kredisi kullanmış müşterilerin kredileri, aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenilenecek.

Kamu bankaları, Ağustos ayından önce konut kredisi kullanmış müşterilerin kredilerinin yapılandırılmasına yönelik açıklamada bulundu. Buna göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacak. 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından, 500 bin liranın üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecek. Faiz indirimi uygulaması 1 Ekim 2019 tarihinde başlayacak.

Açıklamada yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili banka şubelerine başvurması gerekmekte olduğu belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kamu bankası #konut kredisi #ekonomi #vakıfbank #halkbank #Ziraat Bankası
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