Kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümet kamu işçilerine 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu.

(İHA)