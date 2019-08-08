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Kapadokya bölgesini Temmuz ayında 393 bin 728 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Temmuz ayı içerisinde 393 bin 728 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Ekonomi 08.08.2019, 10:05 08.08.2019, 10:24
Kapadokya bölgesini Temmuz ayında 393 bin 728 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Temmuz ayı içerisinde 393 bin 728 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, butik otelleri ve yeraltı kentleriyle Türkiye’nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya’daki tarihi ve turistik merkezlerini Temmuz ayı içerisinde 393 bin 728 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Temmuz ayında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı yine Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Göreme Açık Hava Müzesi’ni 135 bin 484 turist ziyaret ederken, Hacı Bektaş Veli Müzesini 77 bin 165, Kaymaklı yeraltı şehrini 61 bin 2, Derinkuyu yeraltı şehrini 50 bin 701, Özkonak yeraltı şehrini ise 20 bin 339 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini geçtiğimiz yılın Temmuz döneminde ise 309 bin 850 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#ekonomi #turist #turzim #kapadokya
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