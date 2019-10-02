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Kapalıçarşı'da altın 02 Ekim 2019
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 274,00 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1.825,00 liradan satılırken,...
Ekonomi 02.10.2019, 17:36 02.10.2019, 17:44
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 274,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1.825,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 274,00 liradan işlem gördü.
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,60 270,80 273,80 274,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.784,00 1.805,00 1.804,00 1.825,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,00 251,00 250,00 254,00 Lira(Tam) Ziynet 1.743,00 1.763,00 1.763,00 1.783,00 Yarım Ziynet 871,00 881,00 882,00 892,00 Çeyrek Ziynet 436,00 441,00 441,00 446,00
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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