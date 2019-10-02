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Kapalıçarşı'da altın 02 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 274,00 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1.825,00 liradan satılırken,...

Ekonomi 02.10.2019, 17:36 02.10.2019, 17:44
Kapalıçarşı'da altın 02 Ekim 2019
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 274,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1.825,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 274,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,60 270,80 273,80 274,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.784,00 1.805,00 1.804,00 1.825,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,00 251,00 250,00 254,00 Lira(Tam) Ziynet 1.743,00 1.763,00 1.763,00 1.783,00 Yarım Ziynet 871,00 881,00 882,00 892,00 Çeyrek Ziynet 436,00 441,00 441,00 446,00

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#24 ayar külçe altın #cumhuriyet altını #Kapalıçarşıda altın
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