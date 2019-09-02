Kapalıçarşı'da altın 02 Eylül 2019
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 285,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.899,00 liradan satılırken,...
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 285,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.899,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,31 düşüşle 285,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 288,80 289,00 285,00 285,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.903,00 1.924,00 1.878,00 1.899,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 263,50 267,50 260,00 264,00 Lira(Tam) Ziynet 1.860,00 1.880,00 1.835,00 1.855,00 Yarım Ziynet 930,00 940,00 918,00 928,00 Çeyrek Ziynet 465,00 470,00 459,00 464,00