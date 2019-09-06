Kapalıçarşı'da altın - 06 Eylül 2019
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 280,20 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan satılırken,...
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 280,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 280,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,00 279,20 280,00 280,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.839,00 1.860,00 1.845,00 1.866,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,00 258,00 255,50 259,50 Lira(Tam) Ziynet 1.797,00 1.817,00 1.803,00 1.823,00 Yarım Ziynet 898,00 908,00 902,00 912,00 Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 451,00 456,00
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