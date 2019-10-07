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Kapalıçarşı'da altın 07 Ekim 2019
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 277,70 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.850,00 liradan satılırken,...
Ekonomi 07.10.2019, 17:08 07.10.2019, 17:41
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 277,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.850,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,80 yükselişle 277,70 liradan işlem gördü.
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,30 275,50 277,50 277,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.814,00 1.835,00 1.829,00 1.850,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 253,00 257,00 Lira(Tam) Ziynet 1.773,00 1.793,00 1.787,00 1.807,00 Yarım Ziynet 886,00 896,00 894,00 904,00 Çeyrek Ziynet 443,00 448,00 447,00 452,00
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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