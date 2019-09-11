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Kapalıçarşı'da altın - 11 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,11 azalışla 275,70 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.837,00 liradan satılırken,...

Ekonomi 11.09.2019, 17:11 11.09.2019, 17:20
Kapalıçarşı'da altın - 11 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,11 azalışla 275,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.837,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüşle 275,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,60 278,80 275,50 275,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.836,00 1.857,00 1.816,00 1.837,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,00 258,00 251,00 255,00 Lira(Tam) Ziynet 1.794,00 1.814,00 1.774,00 1.794,00 Yarım Ziynet 897,00 907,00 887,00 897,00 Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 444,00 449,00

#24 ayar külçe altın #Cumhuriyet Altını #Kapalıçarşıda altın
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